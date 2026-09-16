De lugar abandonado a sala de juegos: así cambió una esquina histórica de San Isidro

El inmueble de Belgrano 632 permaneció desocupado desde 2019 y había acumulado denuncias vecinales. Tras las inspecciones y adecuaciones requeridas, abrió allí un nuevo espacio recreativo.

Una esquina del casco histórico de San Isidro volvió a tener actividad después de varios años de abandono. El inmueble ubicado en Belgrano 632, donde funcionó un centro oftalmológico hasta 2019, fue reconvertido en una nueva sala de juegos y recibió la habilitación definitiva tras las inspecciones correspondientes.

El intendente Ramón Lanús recorrió el nuevo espacio recreativo, desarrollado por un grupo de emprendedores que eligió el antiguo inmueble para instalar una propuesta de juegos de ingenio.

Durante los años en que permaneció desocupada, la propiedad había acumulado denuncias vecinales vinculadas con ocupación, ruidos y vandalismo. El estacionamiento lateral también había sido señalado como un lugar utilizado por personas en situación de calle y donde se registraban destrozos.

El edificio contaba además con expedientes municipales vinculados al lugar desde 2013. La nueva actividad comercial implicó, de acuerdo con el material municipal, una serie de evaluaciones técnicas y la coordinación de condiciones específicas para su funcionamiento.

Lanús destacó el cambio producido por la apertura. “Es una gran alegría ver cómo pasamos de un espacio que generaba problemas y acumulación de denuncias de los vecinos a un lugar de disfrute y recreación en una zona clave para el distrito”, señaló.

Qué condiciones estableció el Municipio

Antes de autorizar el nuevo emprendimiento, el Municipio estableció pautas vinculadas con la preservación del entorno del casco histórico. Entre ellas se contempló mantener la fachada exterior y la cartelería patrimonial, además de organizar el acceso al establecimiento para evitar la obstrucción de la vereda.

Completadas las inspecciones edilicias y coordinados esos criterios, la comuna otorgó la habilitación definitiva para el funcionamiento de la sala.

El intendente también planteó el acompañamiento municipal a los emprendimientos privados como parte de una política orientada a recuperar inmuebles y generar nuevas actividades en el distrito.

“Queremos que San Isidro siga siendo el mejor lugar para vivir. Para eso, necesitamos un Municipio que acompañe y le facilite el camino al emprendedor privado, que sea un aliado de la inversión y que genere las condiciones para recuperar el entorno urbano, crear empleo y ofrecer más alternativas seguras para las familias. Ese es el camino que estamos impulsando”, afirmó Lanús.

Según señaló el Municipio, el caso es presentado como una experiencia de recuperación de un inmueble que había generado conflictos vecinales mediante la articulación con el sector privado, sin financiamiento estatal.