Puente Garín: cómo serán los desvíos nocturnos en el Acceso Norte

Los trabajos de reparación se realizarán este miércoles entre las 22 y las 4 en sentido norte. El tránsito será derivado a la colectora y las tareas podrían continuar durante la próxima semana.

Los trabajos de reparación en el Puente Garín, ubicado en el kilómetro 39 del Ramal Campana del Acceso Norte, continuarán este miércoles 16 de septiembre y generarán modificaciones en la circulación durante la noche.

Entre las 22 y las 4, la calzada principal en sentido norte permanecerá totalmente cortada a la altura del puente. El tránsito será desviado hacia la colectora en el mismo sentido y volverá a ingresar a la traza principal a la altura del propio puente.

Las tareas se desarrollan sobre el puente que vincula la avenida Belgrano, en Escobar, con la calle Chilavert, en Tigre. Según informó Autopistas del Sol, se estima que los trabajos de reparación continúen durante la próxima semana, aunque su avance estará sujeto a las condiciones climáticas.

El puente continúa cerrado al tránsito

El Puente Garín permanece cerrado para el tránsito vehicular. En cambio, el cruce peatonal continúa habilitado y las paradas de colectivos de la zona funcionan con normalidad.

Para quienes necesiten cruzar la autopista en vehículo, la alternativa indicada es utilizar la avenida J. D. Perón / Santiago del Estero, a la altura del kilómetro 40.

Autopistas del Sol recomendó planificar los recorridos con anticipación, circular con precaución y respetar la señalización preventiva colocada en la zona.

Las novedades sobre las afectaciones al tránsito y el avance de las obras son comunicadas por la empresa a través de su canal oficial en X, @AuSol_AR.