Tigre: más de 500 alumnos participaron de la Gala de Danza Jazz en la UTN de General Pacheco

Más de 500 alumnos y alumnas de los polideportivos de Tigre participaron de la muestra realizada en la UTN de General Pacheco, ante el acompañamiento de miles de familias.

Más de 500 alumnos y alumnas de los polideportivos de Tigre, de entre 4 y 17 años, participaron de la Gala de Danza Jazz 2026, realizada en el microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco. La jornada reunió a miles de familias que acompañaron las coreografías preparadas bajo la temática “Spotify en Movimiento”.

La muestra se desarrolló durante la tarde y se extendió hasta la noche. Entre el público estuvieron la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, otras autoridades locales y familiares de los participantes.

“Es increíble lo que bailan estos chicos, nuestros profesores y las coreografías que prepararon. Lo más lindo es encontrar este microestadio repleto de vecinos, vecinas, familias que vinieron a acompañar a los chicos, apoyándolos, aplaudiendo y disfrutando de este espectáculo maravilloso”, expresó Gisela Zamora.

Las presentaciones tuvieron como protagonistas a chicos y chicas que concurren a los distintos polideportivos municipales. La propuesta permitió mostrar las coreografías trabajadas durante las actividades de danza jazz.

“Estamos muy contentos de poder ver reflejado todo lo que niñas y niños bailan día a día y las actividades que hacen. Hoy nos tocó la Gala de Danza Jazz, con todo el acompañamiento de la familia que llenó la UTN. Así que, para ellas una alegría, y para nosotros también poder ver todo esto”, señaló Natalia Gómez.

Las experiencias de quienes participaron

Para algunos de los chicos, la gala ya forma parte de una experiencia que se repite cada año. Catalina, del Polideportivo Mariano Moreno, contó: “Es mi cuarta gala, así que disfruto mucho este momento, para despejar la mente. Se acercó un montón de gente, es genial”.

Kiara, del Polideportivo Zabala, en cambio, participó por primera vez. “Es mi primera vez en una muestra, estaba muy nerviosa, pero mi gente, mi familia, mis compañeras y mis profesores me apoyaron mucho”, afirmó.