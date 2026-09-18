Tigre reforzó la asistencia en discapacidad con la entrega de elementos ortopédicos

La entrega se realizó en el Centro de Rehabilitación Juana Azurduy e incluyó sillas de ruedas, anteojos, bastones y andadores para vecinos del distrito.

Más de 30 vecinos de Tigre recibieron sillas de ruedas, pares de anteojos, bastones y andadores durante una jornada realizada en el Centro de Rehabilitación Juana Azurduy.

La actividad fue encabezada por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, junto a autoridades del Poder Ejecutivo local. La iniciativa busca brindar asistencia y acompañamiento a vecinos en situación de vulnerabilidad.

“Defendemos la salud pública. Trabajamos para que todos los vecinos y vecinas de Tigre cuenten con un sistema sanitario de calidad. En un momento complejo, el Municipio decide fortalecer todas las políticas públicas sociales. Los elementos entregados son fundamentales para la calidad de vida de la comunidad”, señaló Zamora.

Entre los elementos entregados se incluyeron sillas de ruedas, anteojos, bastones y andadores, destinados a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

La atención en el Centro Juana Azurduy

La directora general de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Marcela Jáuregui, vinculó el programa con la asistencia municipal en materia de discapacidad y destacó el nivel de atención del centro.

“Se trata de una iniciativa impulsada por Julio Zamora en un contexto donde el Gobierno nacional se retira de sus funciones en materia de Discapacidad y no pone en agenda las necesidades de la sociedad. Con este tipo de programas municipales respondemos a las problemáticas de los vecinos. En este centro de rehabilitación atendemos más de 1.600 pacientes por mes”, indicó.

Según se informó, el programa se desarrolla en un contexto nacional complejo para el área de discapacidad, marcado por el desfinanciamiento señalado en el material oficial, y tiene como objetivo sostener la asistencia a la comunidad vulnerable del distrito.