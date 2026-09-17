San Fernando sorteará 44 viviendas y reabrió la inscripción hasta el 19 de septiembre

El sorteo será el martes 22 de septiembre y estará dirigido a vecinos anotados en el Registro Único Habitacional que cumplan los requisitos. La inscripción para quienes aún no estaban registrados permanece abierta hasta el sábado 19.

El Municipio de San Fernando realizará el martes 22 de septiembre un nuevo sorteo de viviendas para vecinos inscriptos en el Registro Único Habitacional que cumplan con las condiciones establecidas. Serán 44 unidades de dos dormitorios, correspondientes a la primera manzana del ex programa Casa Propia.

La inscripción fue reabierta para quienes no se hayan registrado en ediciones anteriores y permanecerá disponible hasta el sábado 19 de septiembre. El formulario y toda la información para anotarse están disponibles en www.sanfernando.gob.ar/casapropia.

Al momento del anuncio, más de 8.100 vecinos de San Fernando podrían participar del sorteo. Quienes ya forman parte del Registro Único Habitacional no necesitan modificar la información presentada anteriormente.

El sorteo público oficial se realizará el martes 22 de septiembre a las 17 y será transmitido en vivo por el canal oficial del Municipio en YouTube.

Las primeras 44 viviendas

Las unidades que entrarán en el sorteo son viviendas a estrenar de dos dormitorios, con patios o balcones. Se encuentran en la primera manzana que se está terminando en Miguel Cané y Paraná.

Las otras dos viviendas de esa misma manzana, que cuentan con un dormitorio cada una, serán sorteadas en otra oportunidad. Según informó el Municipio, también están avanzadas las obras de la segunda manzana.

El desarrollo forma parte de las obras del ex programa Casa Propia, que había comenzado en 2020 durante la anterior gestión del Gobierno nacional y alcanzó un avance superior al 60%.

De acuerdo con la información municipal, las obras fueron abandonadas en diciembre de 2023. Más de 250 viviendas continúan frenadas, mientras que el intendente Juan Andreotti dispuso la reactivación de parte de los proyectos con fondos municipales.

En ese marco, ya fueron entregadas 81 viviendas del programa Reconstruir, ubicadas en la calle Juan Cimino, en Virreyes Oeste, mientras que otras 92 correspondientes a Casa Propia se encuentran en proceso de finalización.

Quiénes pueden inscribirse

Los requisitos establecen que pueden acceder a la inscripción personas humanas que no hayan sido beneficiadas anteriormente con planes de vivienda y que tengan entre 18 y 65 años.

También deben tener uno o más menores a su cargo y/o personas con discapacidad bajo su tutela, ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país y acreditar al menos diez años de residencia en el Municipio de San Fernando.

El titular y el cotitular no deben contar con bienes inmuebles registrados a su nombre, ya sea como propietarios o copropietarios, al momento de iniciar la inscripción.

Además, se debe presentar documentación vigente de todos los integrantes de la solicitud, acreditar el estado civil declarado y, cuando corresponda, presentar el Certificado de Discapacidad.

Entre las condiciones también se exige demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar y/o conviviente dentro de los parámetros establecidos, así como una antigüedad mínima de 12 meses de esos ingresos, excepto en los casos de jubilación y pensión.

Los postulantes tampoco deben registrar determinados antecedentes financieros, comerciales o judiciales establecidos en el reglamento, ni integrar el listado de deudores morosos de alimentos. La normativa también contempla restricciones para funcionarios públicos con determinados cargos y para quienes mantengan juicios patrimoniales con el Estado municipal o tengan causas penales en trámite.

El formulario de inscripción y el detalle completo de los requisitos se encuentran en www.sanfernando.gob.ar/casapropia.

Cómo será la financiación

Las condiciones establecen un plazo máximo de 360 meses desde la firma del acuerdo de pago.

Al momento de la adjudicación se determinará la cantidad de Salarios Mínimo, Vital y Móvil necesaria para cancelar el valor total de la vivienda.

La cuota no podrá superar el 25% de los ingresos declarados por el grupo familiar.

Para consultas, la Dirección General de Desarrollo Habitacional atiende de lunes a viernes de 8 a 16 en Brandsen 675. También están disponibles los teléfonos 11-2779-1943, 11-2779-1891 y 11-2779-1860.