FATE: la Justicia ordenó desalojar la planta de San Fernando y el SUTNA convocó a los trabajadores

La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro dispuso el desalojo de la planta de FATE en San Fernando, ocupada desde febrero tras el cierre y los despidos. El SUTNA convocó a concentrarse y anunció un abrazo para este viernes.

La Justicia de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de FATE en San Fernando, donde continúa el conflicto iniciado hace seis meses tras el anuncio del cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores. El SUTNA respondió con una convocatoria para reforzar la presencia frente al establecimiento y anunció un abrazo a la planta para este viernes.

La medida fue dispuesta por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que resolvió el desalojo del establecimiento ubicado en San Fernando. La planta permanece ocupada por trabajadores desde febrero, cuando la empresa comunicó el cese de sus actividades.

El conflicto comenzó el 18 de febrero, cuando FATE anunció el cierre de la fábrica y el despido de 920 empleados. Los trabajadores ingresaron posteriormente al establecimiento y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) sostuvo que se trataba de un lockout ilegal.

La situación había tenido otro antecedente judicial en marzo, cuando la misma Sala II había revocado una orden de desalojo anterior y considerado que el caso debía ser encuadrado como un conflicto laboral.

Seis meses después, el escenario volvió a modificarse con la nueva resolución. En agosto, durante una actividad por los seis meses de conflicto, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, había señalado que la planta todavía contaba con materia prima suficiente para sostener la producción durante un período prolongado.

«La cantidad de materia prima que hay permitiría producir durante más de un año», afirmó Crespo en aquella oportunidad.

La convocatoria del SUTNA

Tras conocerse la orden de desalojo, el sindicato llamó a concentrarse frente a la fábrica y pidió reforzar la presencia durante la madrugada.

«Llamamos a todos a acercase desde ahora mismo a la puerta de la planta a poyar a los trabajadores de FATE ante semejante injusticia, así como a reforzar la presencia en la madrugada, y anunciamos que mañana 18 de septiembre a las 10 de la mañana se realizará un abrazo y conferencia de prensa en la puerta de planta», comunicó el SUTNA.

El gremio también sostuvo: «El movimiento obrero argentino e incluso los medios internacionales siguen de cerca esta justa lucha obrera, que pretende ser aplaca por medio de la violencia defendiendo la posición ilícita de la patronal».

La convocatoria se produce mientras continúa el conflicto por el cierre de la planta de Virreyes, en San Fernando, y los 920 despidos anunciados en febrero. La empresa había argumentado entonces cambios en las condiciones del mercado y pérdida de competitividad, en un contexto de fuerte aumento de las importaciones de neumáticos.