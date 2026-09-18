Kreplak recibió a la ministra de Salud de Uruguay para intercambiar experiencias sanitarias

El ministro Nicolás Kreplak recibió a la ministra uruguaya Cristina Lustemberg. La agenda incluyó fuerza laboral, emergencias y transformación del modelo de atención en salud mental.

La Provincia de Buenos Aires y Uruguay intercambiaron experiencias sobre políticas sanitarias, con una agenda que incluyó la formación y distribución territorial de trabajadores de la salud, los sistemas de emergencias y la transformación del modelo de atención en salud mental.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y la ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg, en el marco del trabajo que la Provincia realiza con distintos países para conocer experiencias y adaptarlas al sistema sanitario bonaerense.

“Intercambiamos conocimiento sobre cómo se organiza el sistema de salud en Uruguay, que tiene un sistema nacional integrado de salud, con avances muy fuertes y también algunos desafíos”, señaló Kreplak.

El ministro agregó: “Enfocamos en tres temas particulares, que es la formación de la fuerza laboral, el sistema de emergencias, y especialmente, salud mental, que es un tema que venimos trabajando muy fuertemente en la Provincia, pero también es un tema de agenda en Uruguay”.

Durante la jornada, la delegación uruguaya también recorrió el Hospital Dr. Alejandro Korn y la nueva sala de internación de salud mental, presentada como modelo en el país.

Formación y trabajadores de la salud

Uno de los ejes abordados fue la fuerza laboral sanitaria, particularmente la distribución territorial de profesionales, las especialidades críticas y las estrategias para formar, incorporar y retener trabajadores.

La Provincia presentó las políticas implementadas para fortalecer los equipos de salud y la formación profesional. Entre 2019 y 2025, quintuplicó la cantidad de sedes y alumnos de las Tecnicaturas Superiores en Enfermería y en Salud.

En ese período se otorgaron 9.384 títulos de enfermería, equivalentes al 83% del total de títulos de la Escuela. Además, entre 2017 y 2025 egresaron 1.933 estudiantes de la EGSFF en las diez tecnicaturas restantes del área politécnica.

El modelo de atención en salud mental

La transformación de la atención en salud mental fue otro de los principales puntos de intercambio. El equipo bonaerense presentó su política de desinstitucionalización y el desarrollo de una red de cuidados comunitarios.

La estrategia también contempla abordajes específicos para adolescentes y jóvenes, consumos problemáticos y prevención del suicidio.

Según los datos difundidos por la Provincia, en los hospitales neuropsiquiátricos se avanzó con la externación progresiva del 70% de las personas internadas en pabellones de larga estadía y la reconversión de 20 de las 35 salas de internación existentes.

Además, se crearon 221 casas en la comunidad, donde viven 635 personas con distintos niveles de apoyo. De ese total, 22 casas fueron construidas y otras 30 están en ejecución.

La Red Provincial de Atención, Acompañamiento y Cuidados en Salud Mental y Consumos Problemáticos cuenta actualmente con 211 dispositivos comunitarios y más de 2.000 trabajadores. Dentro de esta estrategia se crearon 33 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos, mientras que otros cuatro están próximos a inaugurarse. También se incorporaron dos nuevas Unidades Residenciales para Consumos Problemáticos.

La mirada de Uruguay

Lustemberg destacó el intercambio con la Provincia y la coincidencia respecto del papel del Estado en materia sanitaria.

“Para nosotros era muy importante venir a conocer la experiencia acá en la provincia de Buenos Aires, del desarrollo de toda la política pública de salud, porque compartimos una mirada de la salud como un derecho, el Estado garantizando el derecho a la salud, y con una mirada también de la salud atravesada por las determinantes sociales”, afirmó.

Uruguay cuenta con una población de aproximadamente 3,5 millones de habitantes y un sistema nacional integrado de salud regulado por ley. Su financiamiento se basa en aportes de trabajadores y empleadores al Fondo Nacional de Salud (FONASA), complementados por la participación del Estado.

El encuentro permitió identificar líneas de cooperación e intercambio de experiencias entre la Provincia de Buenos Aires y Uruguay, con el objetivo de fortalecer políticas públicas y capacidades de sus sistemas sanitarios.