Selección argentina: cuánto cuestan las entradas para los amistosos y la despedida de Messi

La AFA confirmó los valores para los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Las entradas costarán entre $90.000 y $480.000 para mayores y habrá localidades para menores.

La AFA confirmó los precios y las fechas de venta de las entradas para los tres amistosos que disputará la Selección argentina durante la próxima fecha FIFA, que tendrá como acontecimiento central la despedida de Lionel Messi. Los tickets para mayores tendrán valores de entre $90.000 y $480.000, según el estadio y la ubicación.

El último partido de Messi con la Selección será el martes 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el Estadio Monumental. Antes, el equipo jugará ante Bolivia el 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y frente a Burkina Faso el 3 de octubre, también en el Monumental.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Messi en el Monumental

Para los encuentros ante Burkina Faso y Benín, las populares para mayores tendrán un valor de $90.000. En el caso de los menores, el precio será de $29.000.

Las plateas partirán de los $180.000 para las tribunas altas Sívori y Centenario. Las bandejas medias de esos sectores tendrán un valor de $320.000, al igual que las plateas altas San Martín y Belgrano.

En las ubicaciones bajas San Martín y Belgrano, el precio ascenderá a $450.000, mientras que las bandejas medias de esas tribunas tendrán el valor máximo: $480.000.

La venta para ambos partidos en el Monumental comenzará el martes 22 de septiembre a las 18:00.

Los precios para Argentina-Bolivia en Córdoba

El primer compromiso de la fecha FIFA será ante Bolivia, el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Las populares tendrán el mismo valor que en los partidos del Monumental: $90.000 para mayores. Para los chicos de entre 3 y 10 años, el precio será de $25.000.

En cuanto a las plateas, la Roberto Gasparini, con capacidad para 19.600 espectadores, costará $140.000, mientras que la Osvaldo Ardiles, con lugar para 14.400 personas, tendrá un valor de $170.000.

Las entradas para el partido en Córdoba estarán disponibles desde el lunes 21 de septiembre a las 18:00.

Dónde comprar las entradas para los amistosos

La venta de los tickets para los tres partidos se realizará exclusivamente a través de Deportick.

La serie de amistosos fue finalmente catalogada como “nivel 1”, una condición que permitirá que los encuentros sean contabilizados para el cumplimiento de sanciones de futbolistas como el mediocampista Leandro Paredes.

La fecha FIFA tendrá además un componente especial para la Selección: será la despedida de Messi después de 21 años representando a la Argentina.