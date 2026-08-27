Cristian Girard planteó ante industriales una reforma tributaria gradual y vinculada al crecimiento

Ante más de 70 representantes de empresas, cámaras y federaciones reunidos en la UIA, Cristian Girard defendió una reforma gradual, vinculada al crecimiento y al combate contra la evasión.

El titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, planteó ante representantes industriales que una eventual reforma tributaria nacional deberá avanzar de manera gradual y sobre una economía en crecimiento. El funcionario sostuvo que primero debe consolidarse el crecimiento para luego abordar una transformación del sistema impositivo.

La definición fue realizada durante un encuentro de trabajo organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reunió a más de 70 representantes de empresas, cámaras y federaciones bajo una modalidad mixta.

“A nivel nacional, la reforma tributaria que necesita Argentina va a requerir tiempo”, afirmó Girard. En ese sentido, consideró necesario que el proceso esté acompañado por reglas claras para el sector privado: “Tener la suficiente claridad para dar previsibilidad al sector privado sobre cómo vamos a recorrer ese camino, que sin dudas hay que recorrer”.

Girard: “Primero hay que crecer”

El titular de ARBA coincidió con la necesidad de reducir las distorsiones del sistema tributario y aumentar el peso relativo de los impuestos directos frente a los indirectos. Sin embargo, ubicó el crecimiento económico como una condición previa para encarar esa discusión.

“Lo primero que tenemos que tener en claro es que primero hay que crecer y, una vez que estemos creciendo, con un crecimiento consolidado, entrar en estas discusiones”, sostuvo ante los industriales.

En ese escenario, Girard propuso utilizar la reducción de la evasión como una herramienta para avanzar posteriormente hacia una menor carga tributaria para quienes cumplen con sus obligaciones.

“Uno de los pasos que transicionalmente podemos dar es esto del combate a la evasión puesto al servicio de bajar los impuestos”, afirmó.

La propuesta incluye la posibilidad de alcanzar “un consenso o un pacto público-privado” para que una mejora en la recaudación derivada de un menor nivel de evasión pueda traducirse en una reducción progresiva de las alícuotas para el sector formal.

La estrategia de ARBA sobre Ingresos Brutos

Durante el encuentro, Girard también repasó las políticas implementadas por ARBA desde diciembre de 2019, cuando asumió Axel Kicillof como gobernador bonaerense.

Entre los objetivos mencionados se encuentran facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, reducir costos financieros sobre la producción y el comercio, fortalecer la progresividad y profundizar una fiscalización basada en el riesgo.

Uno de los resultados señalados fue la reducción de los saldos a favor de Ingresos Brutos. Según lo expuesto por el funcionario, los cambios aplicados en los regímenes de retención y percepción, junto con la adecuación de alícuotas y la agilización de las devoluciones y compensaciones, llevaron el stock a mínimos históricos desde la creación de ARBA.

En julio de 2026, el saldo a favor se ubicó en torno a un mes del impuesto determinado, por debajo de los niveles registrados anteriormente. De acuerdo con Girard, ese proceso se realizó sin afectar la recaudación provincial.

Riesgo 0, SAF 0 y el capital de trabajo

Otro de los instrumentos destacados fue Riesgo 0, SAF 0, un régimen que busca intervenir antes de que se acumulen saldos a favor.

La herramienta recalcula las alícuotas de retención y percepción para contribuyentes con buen comportamiento fiscal, con el objetivo de adecuar los anticipos al impuesto que efectivamente corresponde pagar.

De esta manera, ARBA busca evitar que recursos financieros queden inmovilizados innecesariamente y aportar mayor liquidez y previsibilidad a las empresas.

La discusión tributaria y la industria

Para Girard, la reforma impositiva no puede analizarse de manera aislada de los demás factores que afectan al sector productivo.

“Los problemas de la industria no se acaban, no se agotan, en Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque”, sostuvo.

En ese marco, destacó la importancia de la industria, la inversión en investigación y desarrollo y la construcción de un sistema nacional de innovación, ciencia y tecnología como elementos vinculados al objetivo de transformar el crecimiento económico en desarrollo nacional.

Al cierre del encuentro, el titular de ARBA ratificó la disposición del organismo a mantener una agenda de trabajo con el sector privado para analizar propuestas, mejorar procedimientos y reducir distorsiones.

“A todo lo que sean propuestas y mejoras, nosotros vamos a estar abiertos”, aseguró.