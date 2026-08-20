Kicillof anunció medidas contra abusos de billeteras virtuales en la Provincia

El Gobierno bonaerense inició investigaciones contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por denuncias de incumplimientos, acoso y hostigamiento.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires inició investigaciones contra seis empresas vinculadas a billeteras virtuales y servicios financieros digitales luego de recibir 2.240 denuncias de consumidores durante el primer semestre de 2026. Las presentaciones incluyen presuntos incumplimientos de la normativa de defensa del consumidor, además de situaciones de acoso y hostigamiento.

El anuncio fue realizado este jueves por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, quienes señalaron que las medidas buscan intervenir dentro de las facultades que tiene la Provincia frente al crecimiento del endeudamiento de las familias.

Las empresas alcanzadas por las denuncias son Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud.

Costa explicó que la Dirección de Defensa del Consumidor abrió un expediente de investigación y comenzó a solicitar información a las compañías sobre la forma en que establecen las tasas de interés y calculan el costo financiero total.

“En el primer semestre de este año recibimos 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos con las normativas de defensa al consumidor, acoso y hostigamiento. Abrimos un expediente e iniciamos una investigación, con imputaciones vinculadas a las denuncias que recibimos. También vamos a pedir informes a las empresas para que detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés y la composición real del costo financiero total.”

Qué investigará la Provincia

Según detalló el ministro, las fintech involucradas deberán presentar sus descargos en el marco de los expedientes iniciados. En caso de comprobarse los incumplimientos, la normativa contempla multas de hasta $1.883 millones, además de la obligación de revertir las situaciones detectadas.

La decisión se produce en un contexto que el Gobierno bonaerense vinculó con el aumento del endeudamiento de los hogares. Kicillof afirmó que el 60% de la población adulta está endeudada y que cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora.

Para el Gobernador, el problema excede la relación entre consumidores y empresas y está relacionado con la situación económica de las familias.

“Son millones de personas que no pueden pagar la deuda que tomaron para cubrir gastos mínimos y para sobrevivir. Esto requiere una respuesta y debe ser nacional, porque la potestad regulatoria sobre las instituciones que dan crédito es nacional. No es un problema individual y entre privados, hay que abordar esto con la gravedad que merece, y el Gobierno nacional no hace nada. Vamos a tomar algunas decisiones en los ámbitos limitados en los que la Provincia tiene posibilidad de actuar.”

Kicillof cuestionó la regulación del crédito digital

El gobernador también puso el foco en el papel que adquirieron las billeteras virtuales dentro del sistema financiero. Según planteó, dejaron de funcionar únicamente como medios de pago para incorporar actividades vinculadas con la colocación de fondos y el otorgamiento de créditos.

“En este contexto tan complejo, el sector de las billeteras virtuales ya no solo opera como un medio de pago, sino que coloca fondos y otorga créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades con el objetivo de evitar crisis sistémicas.”

Kicillof sostuvo además que las familias recurrieron al crédito frente a la caída de sus ingresos y cuestionó la respuesta del Gobierno nacional ante el endeudamiento.

“No se puede culpar a las personas que se endeudaron para cubrir gastos básicos: en la Provincia tomamos las decisiones que están dentro de nuestro margen de actuación para defender a las familias”.

Costa, por su parte, remarcó que las actuaciones ya están en marcha y planteó una diferencia entre la política bonaerense y la nacional frente a esta problemática.

“El Gobierno bonaerense va a contramano de lo que está haciendo la Nación: mientras ellos abandonan y generan las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para estar cerca de las familias que se encuentran en esta situación vulnerable y para evitar que continúen los abusos”.

Del encuentro participaron también el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi.