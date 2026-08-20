Museo de Arte Tigre: habrá una nueva edición de “Noches en el MAT”

El Museo de Arte Tigre tendrá recorridos guiados, una experiencia sensorial, una charla sobre fotografía y folclore argentino y un concierto de piano. Será este sábado 22 de agosto, con entrada gratuita.

El Museo de Arte Tigre volverá a abrir sus puertas fuera de su horario habitual este sábado 22 de agosto con una programación especial que combinará recorridos por sus colecciones, una experiencia sensorial, fotografía, folclore argentino y música en vivo. La propuesta será de 18:30 a 22 y tendrá entrada libre y gratuita.

La nueva edición de “Noches en el MAT” se desarrollará en el edificio ubicado en Paseo Victorica 972, en Tigre centro, y ofrecerá actividades con diferentes modalidades de acceso: algunas no requieren inscripción y otras tendrán cupos limitados.

Recorridos y experiencias en el MAT

La programación comenzará a las 18:45 con un recorrido general por el museo junto a un educador. Durante 30 minutos, los visitantes podrán conocer la historia del MAT y las obras que integran su colección. La actividad no requiere inscripción previa.

En paralelo, desde las 18:45 se ofrecerá “Conociendo el MAT: Restauración y Conservación”, una propuesta centrada en las tareas que realiza un restaurador dentro de un museo de arte y su vínculo con las obras de la colección. El recorrido finalizará a las 19:20, tendrá cupos limitados y la inscripción será por orden de llegada.

A las 19:30 comenzará un recorrido sensorial por la muestra de Lula Mari, pensado para aproximarse a sus obras mediante diferentes sentidos. La actividad tendrá una duración aproximada de media hora, con cupos limitados e inscripción previa por orden de llegada.

Fotografía y folclore argentino

Entre las propuestas de la noche también estará “Las cosas queridas. Katia Schwindt. Fotografías”, de 20 a 20:30.

Durante la actividad, la autora abordará desde una mirada personal las formas en que las expresiones del folclore argentino aparecen en la vida contemporánea. También hablará sobre su proyecto de registro de festivales populares realizados en distintos puntos del país.

Esta propuesta no requiere inscripción previa.

El cierre será con música en vivo

La jornada finalizará de 21 a 22 con el concierto “Música argentina de piano solo”, a cargo de los pianistas Dante Cameli, Julián Leguizamón y Lucas Ballon, estudiantes del CIMAP.

La entrada a “Noches en el MAT” será libre y gratuita. El ingreso por boletería estará habilitado hasta las 21:30.

La actividad se realizará el sábado 22 de agosto, de 18:30 a 22, en el Museo de Arte Tigre, Paseo Victorica 972, Tigre centro.