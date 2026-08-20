San Isidro: encontró su Fender robada publicada en redes y la recuperó en un operativo de la policía

Un vecino de San Isidro reconoció su guitarra Fender entre los objetos publicados para la venta y avisó al sistema de seguridad municipal. La maniobra terminó con un detenido de 26 años y el instrumento recuperado.

Un vecino de San Isidro reconoció en redes sociales una guitarra Fender que le habían robado de su casa y avisó al sistema de seguridad municipal. El hallazgo permitió organizar un operativo conjunto con la Policía Bonaerense y la Justicia, que terminó con un sospechoso de 26 años detenido y el instrumento recuperado.

El robo había ocurrido aproximadamente un mes antes, luego de que el hombre dejara estacionado su auto en Palermo para ir a cenar. Al regresar encontró el vehículo abierto y constató que le habían sustraído documentación y las llaves de su vivienda. No había signos de violencia en el automóvil y se presume que los delincuentes utilizaron inhibidores de señal.

Con las llaves en su poder, los delincuentes llegaron hasta la casa del damnificado y la desvalijaron. Entre los elementos sustraídos estaba la guitarra eléctrica Fender, de alto valor económico y sentimental.

El dato que cambió la investigación

Después de realizar la denuncia, el vecino recibió acompañamiento del Equipo de Integración Comunitaria de San Isidro, que brinda asistencia y seguimiento a personas víctimas de hechos delictivos y articula con las áreas operativas y judiciales.

La situación cambió cuando el propietario encontró su guitarra publicada para la venta en redes sociales y plataformas comerciales. Los detalles particulares del instrumento le permitieron reconocerla.

El hombre contactó al vendedor y pactó un encuentro para intentar recuperarla, pero antes de concurrir decidió advertir al equipo municipal que lo estaba acompañando desde el momento del robo.

A partir de ese aviso, la Secretaría de Seguridad de San Isidro coordinó el procedimiento con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la fiscalía interviniente. La Justicia autorizó una "compra simulada" para concretar la recuperación del instrumento.

El operativo se montó en el lugar acordado para la entrega. Allí, efectivos de seguridad municipal y de la Policía Bonaerense supervisaron la maniobra y detuvieron en flagrancia al sospechoso cuando intentaba entregar la guitarra.

El instrumento fue recuperado y posteriormente devuelto a su propietario.

Ahora la Justicia intenta determinar si el detenido, de 26 años, habría formado parte de una banda dedicada a los "escruches" o si habría intervenido dentro de la cadena de comercialización de objetos robados.

Cómo prevenir robos con inhibidores

Desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro recordaron una serie de recomendaciones ante el uso de dispositivos de radiofrecuencia capaces de bloquear el cierre de los vehículos:



Comprobar manualmente las puertas: no confiar solamente en el sonido del cierre centralizado y verificar que las puertas estén efectivamente trabadas.

no confiar solamente en el sonido del cierre centralizado y verificar que las puertas estén efectivamente trabadas.

Utilizar la llave física: cuando el vehículo lo permita, cerrar con la llave mecánica tradicional.

cuando el vehículo lo permita, cerrar con la llave mecánica tradicional.

Mantener las ventanillas cerradas: comprobar que todos los vidrios estén completamente levantados antes de abandonar el auto.

comprobar que todos los vidrios estén completamente levantados antes de abandonar el auto.

No dejar llaves ni documentación: evitar guardar dentro del vehículo las llaves de la vivienda, oficina o documentos que permitan conocer el domicilio.

evitar guardar dentro del vehículo las llaves de la vivienda, oficina o documentos que permitan conocer el domicilio.

Proteger los sistemas keyless: quienes utilicen sistemas de apertura por presencia pueden guardar el llavero en fundas con protección "Faraday".

quienes utilicen sistemas de apertura por presencia pueden guardar el llavero en fundas con protección "Faraday".

Prestar atención al entorno: si el auto no cierra al primer intento, observar los vehículos y personas que se encuentran alrededor.



Ante una situación sospechosa, el municipio informó que se puede llamar a la línea de seguridad 4512-3333 o comunicarse a través de Ojos en Alerta.