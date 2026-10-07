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FESIMUBO cortó Panamericana y ruta 197 por reclamos salariales y laborales

FESIMUBO volvió a las calles: corte en Panamericana y ruta 197 por salarios y condiciones laborales
La Regional Conurbano Norte de FESIMUBO reunió a sindicatos municipales de nueve distritos y reclamó por salarios, condiciones laborales y la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal.

La FESIMUBO realizó un corte de tránsito en la zona de Panamericana y ruta 197, donde trabajadores municipales del Conurbano Norte reclamaron mejoras salariales y laborales en el marco del plan de lucha que la organización lleva adelante en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.


La protesta reunió a representantes de los sindicatos municipales de San Isidro, San Fernando, Tigre, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Pilar, Vicente López y San Martín. También participó el secretario general de la Federación, Hernán Doval.


Entre los reclamos planteados aparecen el pedido de “sueldos dignos”, el rechazo a la precarización laboral y cuestionamientos vinculados con el financiamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y del Instituto de Previsión Social (IPS).


El reclamo por la negociación colectiva


Uno de los puntos planteados por los trabajadores es la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, prevista en la Ley 14.656, que establece el marco para las relaciones laborales y la negociación colectiva de los empleados municipales bonaerenses.


Desde FESIMUBO señalaron que la protesta integra un plan de lucha “total, permanente y prolongado”, que se desarrolla mediante las distintas regionales de la provincia.


La organización sindical sostiene además que en algunos municipios los trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de indigencia y reclama medidas para mejorar las condiciones laborales y salariales del sector.


La Federación anticipó que las medidas de fuerza continuarán hasta obtener una respuesta del Gobierno bonaerense y del Ministerio de Trabajo provincial frente a los reclamos planteados.

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