Vicente López: allanaron una vivienda por la presunta reventa de entradas para Argentina-Benín

La Policía de la Ciudad realizó el operativo en el marco de una investigación iniciada tras denuncias por la oferta de localidades con sobreprecios de hasta el 800%. Una mujer fue demorada.

Una vivienda de Vicente López fue allanada este martes en el marco de una investigación por la presunta reventa de entradas para el partido entre Argentina y Benín, que marcó la despedida de Lionel Messi. Durante el operativo una mujer fue demorada y la Policía de la Ciudad secuestró nueve entradas, dispositivos electrónicos y una importante cantidad de dinero en efectivo.

Entre los elementos incautados había una notebook, un teléfono celular, una máquina contadora de billetes y $9.850.000 y US$56.300 en efectivo. También fueron secuestradas nueve localidades: siete plateas Belgrano Baja y dos Sívori Alta.

La causa está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, cuyo titular es el fiscal Maximiliano Vence.

Cómo comenzó la investigación

La investigación se inició de oficio el 29 de septiembre, después de que comenzaran a difundirse múltiples denuncias en redes sociales sobre la presunta oferta de entradas para el partido con fuertes sobreprecios.

Según la investigación, las localidades eran ofrecidas con valores que llegaban hasta un 800% por encima del precio oficial, luego de que las entradas se agotaran en la plataforma Deportick.

A partir de esas denuncias se inició la pesquisa que derivó en el allanamiento realizado este martes en una vivienda de Vicente López.

El procedimiento permitió secuestrar las entradas que estaban en el domicilio, además de los dispositivos y el dinero en efectivo, mientras que una mujer fue demorada en el marco de la causa.