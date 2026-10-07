Industria bonaerense: Uipba y la CGT buscan proteger empleos ante la caída de la actividad

La Uipba celebrará el Día de la Industria en Quilmes con empresarios y sindicalistas, en medio de reclamos por la apertura de importaciones, la presión impositiva y la caída del empleo fabril.

La industria bonaerense llega al Día de la Industria con una fuerte caída del empleo y con empresarios y sindicalistas en contacto para analizar cómo proteger las fuentes laborales. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) reunirá este miércoles a representantes del sector en Quilmes, donde uno de los ejes será la situación que atraviesa la producción durante la gestión de Javier Milei.

El dato que expone la dimensión del retroceso surge de un documento elaborado por la entidad: entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la industria bonaerense perdió 30.748 puestos de trabajo registrados, una caída del 5,7%.

La situación también se refleja en la comparación más reciente. Entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo período de 2025 desaparecieron 18.222 puestos, equivalentes a una reducción del 3,5%. Al cierre de ese período, el empleo industrial privado bonaerense alcanzaba los 509.739 puestos.

Importaciones y presión impositiva, en el centro del reclamo

El encuentro organizado por la Uipba tendrá como eje el panel “Producir en Argentina: competitividad, empresa y realidad”, en el que empresarios y sindicalistas abordarán los principales problemas que atraviesa la actividad.

Uno de los reclamos empresariales apunta a la aparición de productos extranjeros sin aranceles, que, según el planteo de la entidad, genera una competencia en condiciones desfavorables para la producción local y puede derivar en cierres y pérdida de empleos.

A esto se suma el pedido dirigido a la administración de Axel Kicillof para reducir la presión impositiva sobre las empresas bonaerenses. Alejandro Gentile, empresario de Techint y titular de la Uipba, viene planteando el reclamo ante integrantes del gabinete provincial y busca avanzar sobre los tributos que considera más gravosos para el sector.

Del otro lado, la CGT de la Provincia comparte el diagnóstico y ya mantuvo contactos con representantes empresarios para analizar alternativas destinadas a proteger las fuentes de empleo. El vínculo cobra especial relevancia por tratarse de la provincia donde se concentra la mayor cantidad de fábricas industriales del país.

Por ahora, el resultado de esas conversaciones es una incógnita, aunque empresarios y sindicalistas mantienen un diagnóstico compartido sobre la situación.

Los sectores que más puestos perdieron

El documento de la Uipba también muestra cómo se distribuyó la pérdida de empleo entre distintas ramas industriales durante el último año de la comparación.

Entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo período de 2025, el sector textil perdió 2.570 puestos, mientras que la fabricación de calzado y productos de cuero registró una reducción de 2.150 empleos.

También retrocedieron la fabricación de otros productos de metal, con 2.142 puestos menos, y la industria del caucho y plástico, que perdió 1.917. En tanto, el sector de confecciones terminó el período con 937 empleos menos.

En la comparación interanual de fines de 2025, la única rama del cuadro sectorial que incrementó su cantidad de puestos fue la de productos de petróleo.