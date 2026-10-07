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Policiales / Tigre

General Pacheco: el COT detuvo a un hombre tras robar en una verdulería y huir

COT y Policía bonaerense detuvieron a un hombre tras un hurto en General Pacheco
Un hombre sustrajo una bolsa con mercancía de una verdulería y escapó a pie. El COT lo siguió mediante las cámaras y, junto con la Policía bonaerense, logró detenerlo en Asunción y Washington.

Un hombre fue aprehendido en General Pacheco luego de sustraer una bolsa con mercancía de una verdulería y escapar a pie. El Centro de Operaciones Tigre (COT) detectó sus movimientos mediante las cámaras municipales y dio aviso al móvil más cercano.


El episodio ocurrió durante la tarde. Desde la central observaron al hombre mientras caminaba y le realizaron un seguimiento hasta que se acercó a un comercio, donde tomó una bolsa y emprendió la fuga.


Con la información aportada por el COT, los agentes y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron interceptarlo a pocas cuadras, en el cruce de Asunción y Washington.


El hombre fue reducido y trasladado a una comisaría, quedando a disposición de la Justicia.

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