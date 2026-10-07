San Isidro incorporó 25 oficiales que ya se suman a la división motorizada

Los agentes completaron una formación con contenidos teóricos y prácticos, que incluyó conducción de motos de más de 300 cilindradas, técnicas de prevención, defensa personal y bases legales.

La división motorizada de San Isidro sumó 25 nuevos oficiales de seguridad que comenzaron a trabajar desde este martes en las calles del distrito, luego de completar una capacitación teórica y práctica especializada.

Los nuevos integrantes recibieron sus diplomas durante un acto encabezado por el intendente Ramón Lanús, junto al secretario de Seguridad Martín López. La formación estuvo orientada a las tareas de prevención y tuvo entre sus principales componentes el manejo de motocicletas de más de 300 cilindradas.

Los agentes también fueron preparados para conducir motos bitripuladas, con dos oficiales por unidad, y recibieron contenidos de criminalística, defensa personal, adiestramiento físico, bases legales y teoría de la seguridad. En total, el programa estuvo compuesto por 11 materias teóricas y prácticas.

“Cuando asumimos, tomamos una decisión: hacernos cargo de la seguridad de los vecinos de San Isidro. Sabíamos que era su principal preocupación y que teníamos que dar una respuesta concreta. Por eso creamos de cero un nuevo sistema de seguridad y estamos invirtiendo en equipamiento, tecnología y formación para cuidarlos mejor. Hoy damos un nuevo paso en ese camino”, señaló Lanús durante el acto.

Cómo funciona el sistema de seguridad de San Isidro

La incorporación se suma a un esquema municipal que actualmente cuenta con 445 Oficiales de Seguridad en capacitación permanente y distintos recursos destinados a la prevención.

El despliegue incluye patrullas municipales y motocicletas, además de unidades especializadas como la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI) y la Brigada de Orden Urbano (BOU).

La coordinación se realiza desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), donde se articulan el patrullaje preventivo, el monitoreo de las cámaras de videovigilancia y el sistema de Blindaje para controlar los accesos y egresos del distrito.

A este dispositivo se incorpora también Ojos en Alerta, el canal de comunicación directa entre los vecinos y la Patrulla Municipal. Los reportes enviados por WhatsApp son recibidos y derivados al sistema de seguridad durante las 24 horas para activar una respuesta ante situaciones que requieren intervención.

Con los 25 nuevos agentes, la división motorizada incorpora personal especializado para ampliar la presencia en las calles y reforzar las tareas de prevención en distintos puntos de San Isidro.