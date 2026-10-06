Edelmiro Molinari llega a Martínez con “Hoy íntimo” al Teatro de la Media Legua

El fundador de Almendra y Color Humano se presentará el domingo 1° de noviembre en el Teatro de la Media Legua, en un formato solista que pondrá en primer plano la guitarra, las canciones y las historias de su trayectoria.

Edelmiro Molinari llegará a Martínez el domingo 1° de noviembre para presentar “Hoy íntimo”, un espectáculo en formato solista que tendrá como escenario al Teatro de la Media Legua. El músico propone un encuentro cercano con el público, con la guitarra, las canciones y las historias de más de cinco décadas de trayectoria como protagonistas.

La propuesta recupera una escala diferente para un artista ligado a algunos de los capítulos fundacionales del rock argentino. En esta oportunidad, Molinari estará solo sobre el escenario para poner el foco en su voz, su guitarra y el repertorio construido a lo largo de su carrera.

De Almendra a Color Humano

Molinari fue integrante fundador de Almendra, junto a Luis Alberto Spinetta, Emilio del Guercio y Rodolfo García. Como guitarrista, compositor y cantante, formó parte de una de las bandas centrales de los comienzos del rock argentino.

Luego de la disolución del grupo, en 1971 creó Color Humano, proyecto con el que profundizó una búsqueda musical personal y experimental. En sus primeras etapas estuvo acompañado por David Lebón y Rinaldo Rafanelli, y posteriormente por Oscar Moro.

De ese período surgieron canciones como “Cosas rústicas”, “Hombres de las cumbres” y “Larga vida al sol”, que quedaron vinculadas a la trayectoria de la banda.

La carrera de Molinari también tuvo una extensa etapa en Estados Unidos, donde tocó, se relacionó con músicos de distintas escenas y desarrolló trabajos como productor. Tras su regreso a la Argentina retomó sus proyectos musicales y su carrera solista, con trabajos como Expreso de agua santa y Contacto.

Un encuentro en formato solista

Con “Hoy íntimo”, el músico propone reducir la escala del espectáculo para acercarse al público y recuperar el eje de sus canciones. El formato permite recorrer su obra desde una perspectiva centrada en la guitarra y la voz.

La presentación en Martínez será también una oportunidad para compartir historias vinculadas a su recorrido musical y reencontrarse con canciones que atravesaron distintas generaciones.

Edelmiro Molinari – “Hoy íntimo”



Teatro de la Media Legua – Martínez



Domingo 1° de noviembre



Show en formato solista



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