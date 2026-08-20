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UTN Pacheco homenajeará a sus Veteranos de Malvinas este viernes

UTN Pacheco homenajeará a sus Veteranos de Malvinas este viernes
La Facultad Regional General Pacheco de la UTN realizará este viernes 21 de agosto un acto en el Patio de Bandera para reconocer a graduados, estudiantes, docentes y nodocentes que fueron excombatientes de Malvinas.

La UTN Pacheco realizará este viernes 21 de agosto un acto para homenajear a los Veteranos de Guerra de Malvinas que forman parte de la comunidad tecnológica. La ceremonia comenzará a las 17:30 en el Patio de Bandera de la Facultad Regional General Pacheco.


El encuentro estará dedicado a graduados, estudiantes, docentes y nodocentes de la Universidad Tecnológica Nacional que fueron protagonistas de la guerra de Malvinas, en una jornada destinada a mantener viva la memoria y expresar el reconocimiento a los excombatientes.


La conmemoración se realizará en el marco del Día del Veterano de Guerra de Malvinas de la comunidad tecnológica, establecido por el Consejo Superior de la UTN mediante la Resolución N.º 2280/2018.


La norma instituyó el 22 de agosto como una fecha destinada a honrar y agradecer a los excombatientes de Malvinas que integran la comunidad tecnológica, en reconocimiento a su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.


Una ceremonia en el Patio de Bandera


Durante el acto en UTN Pacheco se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas. La ceremonia contará además con el acompañamiento de la Banda de Gendarmería Nacional.


La actividad está prevista para este viernes 21 de agosto a las 17:30, en el Patio de Bandera de la Facultad.


Desde la institución convocaron a toda la comunidad a participar del encuentro de homenaje y reconocimiento a quienes integran la comunidad tecnológica y fueron excombatientes de Malvinas.


Viernes 21 de agosto | 17:30 h
Patio de Bandera – UTN Pacheco

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