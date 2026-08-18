Marinucci reforzó los controles y la seguridad vial en General Rodríguez

El ministro de Transporte bonaerense y el intendente Mauro García supervisaron controles de camiones, entregaron equipamiento y participaron de una jornada de concientización vial.

General Rodríguez reforzó sus acciones de seguridad vial con una jornada que combinó controles de transporte de cargas, prevención, concientización y entrega de equipamiento. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el intendente Mauro García encabezaron las distintas actividades desarrolladas en el distrito.

Uno de los principales operativos se realizó sobre la Ruta Provincial 24, en la intersección con Corrientes, donde agentes provinciales fiscalizaron y pesaron camiones. El objetivo fue verificar el cumplimiento de la normativa y prevenir los riesgos asociados a la circulación de vehículos con exceso de carga, además del deterioro que ese tipo de tránsito puede provocar sobre el asfalto.

“Muchas veces no se ven, pero son muy importantes. La sobrecarga genera un deterioro muy grande del asfalto, lo arruina y también genera situaciones de riesgo para quienes circulan por las rutas”, señaló Marinucci.

El ministro también destacó la coordinación con los gobiernos municipales y sostuvo: “Lo que hacemos en cada municipio es trabajar con cada intendente que se pone en los zapatos de sus vecinos y entiende que hay que gestionar políticas públicas que les resuelvan la vida”. En ese marco, agregó: “Nos interesa concientizar para ser responsables al conducir y no dejamos de invertir en seguridad vial”.

Equipamiento para ampliar los controles

Durante la jornada, Marinucci entregó al Municipio un alómetro y un alcoholímetro, elementos destinados a ampliar la capacidad operativa para los controles de alcoholemia y las tareas de prevención vial.

La actividad también incluyó una charla de concientización en el Polideportivo de General Rodríguez, dirigida a vecinos y vecinas, con eje en el uso correcto del casco y las conductas responsables al circular.

García destacó el trabajo conjunto con la Provincia: “Tiene que ver con la prevención, con la seguridad vial y con un Ministerio que trabaja mucho en eso. Es súper necesario”.

El intendente también valoró la entrega de cascos y señaló: “Aprendimos que el casco no dura toda la vida y muchas veces se hace difícil cambiarlo. Está bueno que el Ministerio esté presente”.

Como cierre de la jornada, se entregaron simbólicamente 30 cascos a vecinos y vecinas que habían obtenido recientemente su licencia para conducir motos.

Además, fueron entregadas 25 bicicletas destinadas a los guardaparques de la Reserva Natural de General Rodríguez, al área de Deportes municipal y al Servicio Local.

De las actividades participaron el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; el referente local del Frente Renovador, Carmelo Maslowski; los concejales del FR Romina y Darío Maslowski; y los directores provinciales Jorge Orzali, Cristian Vázquez y Nicolás Vecchi.