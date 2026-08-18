El Gobierno abrió la segunda convocatoria 2026 de las Becas Progresar

La segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 ya está abierta para las líneas Superior y Enfermería. La inscripción se realiza online mediante Mi Argentina y el beneficio alcanza los $35.000 mensuales.

La segunda convocatoria 2026 de las Becas Progresar ya está habilitada para estudiantes de todo el país que quieran acceder a las líneas Progresar Superior y Progresar Enfermería. La inscripción comenzó este martes 18 de agosto y permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre.

El trámite debe realizarse de manera online a través de la plataforma Mi Argentina, donde los interesados deberán ingresar con su usuario y contraseña y completar el formulario correspondiente.

El programa, impulsado por la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, mantiene un beneficio de $35.000 mensuales para estudiantes que cumplan con las condiciones establecidas.

Hasta cuándo se puede solicitar cada Beca Progresar

El cronograma de la segunda convocatoria varía según la línea elegida.

Para Progresar Superior y Progresar Enfermería, la inscripción estará disponible entre el 18 de agosto y el 11 de septiembre de 2026.

En el caso de Progresar Obligatorio, destinado a estudiantes que buscan finalizar la educación secundaria, las solicitudes podrán presentarse hasta el 4 de septiembre.

Por otra parte, Progresar Formación Profesional mantiene abierta su convocatoria desde abril y permitirá realizar inscripciones hasta el 27 de noviembre.

Cuáles son los requisitos para Progresar Superior y Enfermería

Los estudiantes que quieran acceder a las líneas Superior o Enfermería deberán cumplir una serie de condiciones vinculadas con la edad, la nacionalidad, los ingresos familiares y la institución educativa.



Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con cinco años de residencia legal en el país y contar con DNI.



Tener entre 17 y 25 años al cierre de la convocatoria.



Los estudiantes avanzados pueden inscribirse hasta los 30 años.



En Enfermería y para los grupos prioritarios no existe límite de edad.



Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes actualmente a $1.129.800.



No adeudar materias del nivel secundario.



Cursar estudios en una institución pública.



Las becas están destinadas a estudiantes de carreras universitarias, terciarias y de enfermería que cumplan con los requisitos del programa.

Cuánto pagan las Becas Progresar en 2026

El monto de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 mensuales. Sin embargo, el beneficiario no recibe la totalidad de esa suma de manera inmediata.

El programa establece que se acredita el 80%, equivalente a $28.000, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el estudiante acredite el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos.

Para recibir los pagos es necesario contar con un CBU bancario o un CVU de una billetera virtual a nombre del beneficiario, ya que allí se deposita el dinero correspondiente.

La nueva convocatoria apunta a acompañar la continuidad de los estudios y favorecer la permanencia de estudiantes en universidades, institutos terciarios y carreras de enfermería de todo el país.