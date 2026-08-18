La Armada Argentina participó del desfile por San Martín en San Isidro

La jornada reunió a Fuerzas Armadas y de Seguridad, veteranos de Malvinas, instituciones educativas, clubes y organizaciones de San Isidro. La Armada Argentina participó con su banda de música y cadetes del Liceo Naval Militar.

San Isidro conmemoró este lunes el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín con un desfile cívico-militar que convocó a una multitud de vecinos y contó con la participación de la Armada Argentina, además de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, clubes y organizaciones locales.

La actividad se desarrolló sobre las principales avenidas de la ciudad, entre Bernabé Márquez y Santa Fe, que fueron decoradas con paños celestes y blancos para acompañar la jornada.

El desfile fue encabezado por el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el Comandante Conjunto Antártico, Contraalmirante Maximiliano Mangiaterra. Ambos dieron inicio al recorrido a bordo de un móvil de la Patrulla Municipal.

Entre las autoridades presentes hubo representantes municipales y provinciales, funcionarios gubernamentales y referentes de los ámbitos educativo, civil e institucional.

La participación de la Armada Argentina

La Armada Argentina tuvo presencia en la jornada a través de la Banda de Música de la Escuela Naval Militar, que acompañó el recorrido con marchas militares y distintas piezas de su repertorio.

También participó una sección de cadetes del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”, que desfiló en representación de la institución.

La formación se integró a una convocatoria que incluyó a miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Veteranos de la Guerra de Malvinas, efectivos de la Policía Bonaerense y Bomberos Voluntarios de San Isidro.

También formaron parte del desfile comunidades educativas, clubes, centros de jubilados, organizaciones barriales y trabajadores de la salud pública municipal, junto con bandas militares de distintas instituciones.

El recorrido sumó además una exhibición de vehículos blindados, tanques, unidades de patrullaje municipal y vehículos clásicos e históricos.

Con banderas en las calles y el acompañamiento de los vecinos, la jornada cerró el homenaje a José de San Martín, con la música militar y el paso de los cadetes como parte de la conmemoración del Padre de la Patria y Libertador de América.