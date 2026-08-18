San Isidro lanzó “Arcos Protegidos” para prevenir accidentes en clubes de barrio

La campaña alcanza a clubes de barrio de todo el distrito y contempla inspecciones técnicas, sistemas de anclaje y controles periódicos para reforzar la seguridad de los arcos de fútbol.

El Municipio de San Isidro puso en marcha la campaña “Arcos Protegidos”, una iniciativa destinada a prevenir accidentes en clubes de barrio mediante la evaluación técnica y el correcto anclaje de los arcos de fútbol.

El programa fue presentado en el Club Social Boulogne, con la participación de dirigentes, profesores y delegaciones infantiles de 44 clubes de barrio. La propuesta contempla asistencia técnica para determinar la forma adecuada de fijar las estructuras y revisiones periódicas para mantener las condiciones de seguridad.

Durante la presentación, el intendente Ramón Lanús destacó la responsabilidad de garantizar que los espacios deportivos sean seguros para quienes los utilizan.

“Tener espacios para hacer deporte es algo que podemos ofrecer desde nuestros clubes en San Isidro, pero que sean espacios seguros es una responsabilidad que no podemos delegar. Nos hacemos cargo también de eso: con instalaciones seguras, para prevenir antes de que ocurra un accidente y hacer del deporte un espacio más seguro”.

La campaña parte de un riesgo concreto: los accidentes que pueden producirse cuando los arcos no cuentan con una fijación adecuada. Según la iniciativa, un sistema correcto de anclaje, junto con controles periódicos y el uso responsable de las instalaciones, permite reducir ese tipo de situaciones.

Cómo funciona “Arcos Protegidos”

Los clubes que quieran incorporarse al programa deben solicitar una visita a la Subsecretaría de Deportes. A partir de allí se realiza una inspección técnica para evaluar el estado de los arcos y determinar cuál es el sistema de fijación más apropiado para cada estructura.

Luego se instala el sistema de anclaje correspondiente y se establece una revisión periódica. El objetivo es que los clubes puedan contar con espacios deportivos con menores riesgos para chicos, familias y entrenadores.

Las instituciones deportivas de San Isidro interesadas en solicitar la inspección pueden comunicarse con la Subsecretaría de Deportes al 11 4196-9481.

3.000 camperas para chicos de clubes

El encuentro también incluyó una entrega de 3.000 camperas destinadas a chicos que realizan actividades deportivas en clubes de barrio.

La actividad se enmarcó en el programa integral del Municipio destinado a fortalecer a las instituciones deportivas del distrito.