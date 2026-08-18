Prefectura rescató a una mujer que se ahogaba en el río Uruguay en Entre Ríos

Prefectura Naval Argentina rescató a una mujer que se encontraba en medio del canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y pedía auxilio mientras tenía dificultades para mantenerse a flote.
El episodio ocurrió durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la fuerza en el marco del operativo SENADE. A la altura del kilómetro 186,6 del río Uruguay, los uniformados divisaron a la mujer en el agua y se dirigieron inmediatamente hacia el lugar.
Los efectivos activaron el protocolo de rescate y lograron extraerla del agua. Luego la trasladaron a bordo de una embarcación de la Autoridad Marítima nacional para ponerla a resguardo.
Una vez que llegaron a la costa, la mujer recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un hospital local para una mejor atención.
En la causa interviene la Fiscalía local, a cargo del Dr. Eduardo Santos.