Prefectura rescató a una mujer que se ahogaba en el río Uruguay en Entre Ríos

El rescate ocurrió durante un patrullaje preventivo en el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay. La mujer fue asistida en la costa y trasladada a un hospital local.

Prefectura Naval Argentina rescató a una mujer que se encontraba en medio del canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y pedía auxilio mientras tenía dificultades para mantenerse a flote.

El episodio ocurrió durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la fuerza en el marco del operativo SENADE. A la altura del kilómetro 186,6 del río Uruguay, los uniformados divisaron a la mujer en el agua y se dirigieron inmediatamente hacia el lugar.

Los efectivos activaron el protocolo de rescate y lograron extraerla del agua. Luego la trasladaron a bordo de una embarcación de la Autoridad Marítima nacional para ponerla a resguardo.

Una vez que llegaron a la costa, la mujer recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un hospital local para una mejor atención.

En la causa interviene la Fiscalía local, a cargo del Dr. Eduardo Santos.