Julio Zamora recordó a San Martín y habló de la Argentina que “necesita ser mucho más solidaria”

El acto por los 176 años del fallecimiento del general San Martín reunió a vecinos, instituciones, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y organizaciones de Don Torcuato.

El homenaje al general José de San Martín en Don Torcuato reunió a vecinos, instituciones, organizaciones sociales, fuerzas de seguridad y veteranos de Malvinas, en una jornada que tuvo como eje el valor de la unidad y la participación comunitaria. La ceremonia fue organizada por el Municipio de Tigre junto con la Comisión Permanente de Homenaje al General San Martín, al cumplirse 176 años del fallecimiento del prócer.

Durante el acto, el intendente Julio Zamora vinculó la figura de San Martín con la necesidad de sostener el diálogo y la solidaridad en el presente.

“Es importante homenajear al padre de nuestra Patria. Hay que mantener viva su memoria y su lucha, acompañamos esta actividad recordando la historia. El general San Martín nos deja el mensaje de la unidad, de no derramar ira y odio. Es necesaria una argentina mucho más solidaria”, expresó.

Zamora también se refirió al significado de la libertad y planteó que el concepto debe contemplar la posibilidad de desarrollo de cada persona dentro de la comunidad.

“Muchas veces, la palabra ‘libertad’ se utiliza de una manera individualista. Hablar de ´libertad´ significa que cada uno de nuestros compatriotas se pueda realizar en nuestra comunidad. Este homenaje es un norte para toda la política argentina que debe seguir construyéndose con diálogo”, sostuvo.

La ceremonia se realizó durante la tarde en la plaza central de Don Torcuato. La Banda Sinfónica de la Gendarmería Nacional Argentina abrió la actividad con la interpretación del Himno Nacional, mientras que luego representantes de la comuna y de la comisión organizadora pronunciaron sus palabras.

Uno de los momentos centrales fue la colocación de ofrendas florales frente al monumento a San Martín, ubicado en el centro de la Plaza San Martín.

La participación de la comunidad

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó la convocatoria que acompaña cada año la conmemoración y vinculó el encuentro con el trabajo que desarrollan las instituciones locales.

“La comunidad espera este día para compartir y poner en valor todo el trabajo mancomunado que venimos realizando durante el año. Son tiempos difíciles, nuestros vecinos nos trasmiten sus complicaciones. Queremos un Tigre cada vez mejor, eso se logra junto a la comunidad”, señaló.

El cierre estuvo marcado por un desfile cívico en el que participaron instituciones, organizaciones de la sociedad civil, fuerzas armadas y de seguridad y representantes de la comunidad educativa.

Entre los participantes estuvieron excombatientes de Malvinas, Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal, centros de jubilados, integrantes de polideportivos locales, Club de Leones, Rotary Club, bomberos voluntarios y clubes de autos clásicos, entre otras instituciones.

El presidente de la Comisión Permanente de Homenaje al General San Martín, Roberto Romano, remarcó además la continuidad de la ceremonia y la presencia de los veteranos de Malvinas.

“Hace 83 años que llevamos adelante el acto en conmemoración del general. Este año se da una circunstancia especial, hoy tenemos el orgullo de tener a los veteranos de Malvinas en el evento. Si comparamos, nos vamos a dar cuenta de las similitudes del pasado con el presente”, afirmó.