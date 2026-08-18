Vicente López: Kicillof presentó el nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento

El gobernador Axel Kicillof presentó en Vicente López el nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento, un espacio que reúne a más de 500 representantes de empresas, universidades, científicos, sindicatos y municipios.

El gobernador Axel Kicillof presentó este martes en Vicente López el nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un espacio permanente de articulación entre la Provincia y distintos sectores vinculados a la innovación, la ciencia y la tecnología.

La iniciativa reúne a más de 500 representantes de organismos de Ciencia y Tecnología, empresas, universidades, cámaras y asociaciones empresarias, sindicatos y municipios bonaerenses, con el objetivo de diseñar una agenda estratégica de políticas públicas para fortalecer el desarrollo productivo y el empleo de calidad.

La presentación se realizó junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y al presidente del COPEC e intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Un espacio para impulsar la economía del conocimiento

El nuevo Consejo apunta a generar un ámbito permanente de diálogo entre los distintos actores de la economía del conocimiento. El sector comprende actividades como la biotecnología, nanotecnología e ingeniería genética, software y servicios informáticos, industria aeroespacial y satelital, inteligencia artificial y robótica, entre otras.

Kicillof destacó la importancia de estas actividades dentro de la estructura productiva bonaerense y sostuvo: "La economía del conocimiento es una rama de enorme relevancia dentro de la matriz productiva bonaerense: este es un sector estratégico que, aun en medio de las dificultades económicas que atravesamos, sigue invirtiendo en el país y generando empleo de calidad”.

En ese sentido, agregó: “Con la creación de este Consejo apuntamos a consolidar una agenda de desarrollo y a promover un espacio permanente de articulación y consenso que reúna las voces del sector privado, el sistema científico, las universidades y los trabajadores".

Por su parte, Augusto Costa señaló: “Este nuevo ámbito nuclea a los diversos actores de la Economía del Conocimiento, para que juntos podamos pensar, implementar e impulsar al sector”.

El ministro sostuvo además: “Responde a la necesidad de contar con un ámbito de escucha, de búsqueda de puntos en común, porque a partir de propuestas, debates y el diseño de políticas públicas, nuestra sociedad podrá aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que impone esta revolución tecnológica que vive el mundo”.

El impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías

Durante el encuentro realizado en Vicente López, uno de los ejes planteados fue el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías sobre la producción y el trabajo.

Ariel Sujarchuk destacó la participación de distintos sectores en el nuevo organismo y afirmó: “Este Consejo es una gran novedad en un país donde falta diálogo: por decisión de nuestro Gobernador, sentamos en una misma mesa a grandes empresas, pymes bonaerenses, universidades, científicos, municipios y especialistas para debatir el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías”.

El intendente de Escobar agregó: “Desde la provincia de Buenos Aires caminamos hacia el futuro con políticas de Estado que desarrollen y potencien a la economía del conocimiento”.

Kicillof cuestionó el financiamiento nacional de la ciencia

Durante su discurso, Kicillof también cuestionó las políticas del Gobierno nacional vinculadas con la ciencia y la tecnología.

“En un contexto de inmensos cambios tecnológicos en todo el mundo, aquí tenemos un Gobierno nacional que está desfinanciando áreas enteras vinculadas a la ciencia y la tecnología: estamos perdiendo capacidades construidas durante muchos años y sufriendo día a día la fuga de cerebros”, sostuvo.

Y agregó: “Están provocando un daño inédito: cortar recursos para la investigación, maltratar a los investigadores y abandonar la ciencia inflige un daño incalculable al futuro de la Argentina".

Al cierre de la jornada, el Gobernador remarcó el papel del Estado en el desarrollo de la economía del conocimiento: "El COPEC nace en la provincia bajo la premisa de que gobernar es crear trabajo: en los países que son protagonistas de la revolución tecnológica actual se ve una intervención crucial del Estado para planificar y acompañar a quienes están dispuestos a invertir”.

Finalmente, concluyó: “Nuestro país merece un lugar estratégico y protagónico, y no lo va a alcanzar si destruye sus universidades y su entramado científico y tecnológico: el único camino al desarrollo es con más ciencia, producción y soberanía”.

Durante la jornada expusieron el presidente de Polo IT La Plata, Gastón Menvielle; la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni; su par de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco; la presidenta de Bedson S.A., Alicia Romero de Colusi; el presidente de ARGENCON, Sebastián Mocorrea; el CEO de Crux Aerospace, Pablo Hollar; y el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), Pablo Wisznia.

También estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros Gabriel Katopodis y Nicolás Kreplak; los subsecretarios Ariel Aguilar, Federico Agüero, Mariela Bembi, Sandra D’Agostino, Ayelén Borda y Victoria Onetto; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza; el senador Germán Lago; los diputados provinciales Mariano Cascallares y Diego Nanni; los intendentes Andrés Watson, Fernando Espinoza, Fernando Moreira, Pablo Descalzo y Sebastián Ianantuony; y los dirigentes Jorge Ferraresi y Alberto Descalzo.