Tigre capacitó a asociaciones civiles para mejorar el manejo administrativo

El Municipio de Tigre completó un ciclo de tres jornadas en el Centro Universitario Tigre, donde representantes de asociaciones civiles incorporaron herramientas para mejorar la gestión administrativa de sus instituciones.

Representantes de asociaciones civiles de Tigre participaron de un ciclo de capacitación contable organizado por el Municipio, con el objetivo de incorporar herramientas útiles para el manejo administrativo y las tareas habituales de sus instituciones.

La propuesta se desarrolló durante tres jornadas en el Centro Universitario Tigre (CUT) y combinó contenidos teóricos con ejercicios prácticos. De esta manera, los participantes pudieron trabajar sobre situaciones vinculadas con la organización contable y tributaria de sus entidades.

Contabilidad y trámites tributarios

Durante las capacitaciones se abordaron distintos tipos de comprobantes habilitados y conceptos básicos de contabilidad. También se trabajó sobre trámites tributarios ante ARCA y ARBA, además de las registraciones mediante asientos contables.

El contenido estuvo orientado a brindar recursos que permitan a las asociaciones civiles ordenar sus procesos internos y afrontar con mayor claridad las tareas relacionadas con su funcionamiento cotidiano.

Las entidades interesadas en conocer próximas propuestas de capacitación pueden comunicarse con el área de Entidades Intermedias del Municipio de Tigre a través del correo eintermedias@tigre.gob.ar o del teléfono 11 6211-1976.