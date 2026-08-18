Vicente López homenajeó a San Martín a 176 años de su paso a la inmortalidad

Vecinos, familias, autoridades y Veteranos de Malvinas participaron del acto por el 176° aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.

El Municipio de Vicente López realizó este sábado un acto homenaje al General José de San Martín en la Plazoleta Rotonda San Martín, en Olivos, al cumplirse 176 años de su paso a la inmortalidad.

La ceremonia reunió a vecinos y familias, autoridades municipales, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, Veteranos de Malvinas e integrantes de instituciones y entidades intermedias del partido.

La intendenta Soledad Martínez participó del encuentro y destacó el valor de mantener vigente el legado de los próceres argentinos. “Como hicimos en otras fechas patrias, queríamos recordar hoy el paso a la inmortalidad del General San Martín, a 176 años. Estas fechas son más relevantes cuando nos reunimos a homenajear, recordar y mantener presente el legado de los padres de la patria, nuestros próceres argentinos”, expresó.

Música y símbolos para recordar al Libertador

El homenaje comenzó con el ingreso de la Banda de la Fuerza Aérea Argentina, seguido por la entonación de Aurora y del Himno Nacional.

Luego, el Coro Kennedy interpretó a capela La Marcha de San Lorenzo como parte de la ceremonia desarrollada en la plazoleta donde se encuentra el busto de San Martín.

La fecha recuerda el fallecimiento del General Don José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850, cuando tenía 72 años y se encontraba en Francia.

Militar y político argentino, San Martín tuvo un papel central en los procesos de emancipación de Argentina y Chile y fue uno de los principales protagonistas de la independencia del Perú, por lo que su figura trascendió las fronteras nacionales.

“Que no nos olvidemos de quienes dejaron su vida por la libertad”

Al cerrar el acto, Soledad Martínez vinculó la conmemoración con el valor de recordar el esfuerzo de quienes participaron de la construcción de la Nación.

“No nos olvidemos que hace muchos años hubo gente que luchó y dejó su vida para que hoy nosotros podamos vivir en libertad y en esta hermosa nación. Viva la Patria vecinos”, concluyó la intendenta.