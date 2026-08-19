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Policiales / Tigre

Troncos del Talar: rompió la luneta de un auto y fue detenido tras el seguimiento del COT

Rompió la luneta de un auto y escapó: las cámaras del COT siguieron sus movimientos
Un hombre fue aprehendido en Troncos del Talar luego de romper la luneta de un vehículo estacionado. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) permitieron seguir sus movimientos hasta el cruce de Triunvirato y Santa Rosa.

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada en Troncos del Talar luego de romper la luneta de un vehículo que se encontraba estacionado. El episodio fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que permitieron realizar el seguimiento hasta su interceptación.


El hecho ocurrió mientras un grupo de personas deambulaba por la vía pública. Desde la central de monitoreo observaron que uno de los integrantes provocó daños en un vehículo estacionado y emitieron una alerta.


A partir de esa intervención, el móvil del COT más cercano y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comenzaron la búsqueda del involucrado.


El hombre fue interceptado a pocas cuadras, en el cruce de Triunvirato y Santa Rosa, donde finalmente fue reducido por las fuerzas de seguridad.


Tras el procedimiento, fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia.

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