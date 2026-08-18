Tigre busca dar vuelta la serie ante Montevideo City Torque y avanzar a cuartos de la Sudamericana

Tigre enfrentará este miércoles a Montevideo City Torque por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Diego Dabove perdió 1-0 en Victoria y necesita revertir el resultado para seguir en el torneo.

Tigre tendrá este miércoles una parada decisiva en Montevideo. El equipo dirigido por Diego Dabove visitará a Montevideo City Torque en el estadio Centenario por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en Victoria.

El encuentro comenzará a las 21:30, hora argentina, y será transmitido por Dsports. El conjunto de Victoria necesita ganar por un gol para llevar la definición a los penales, mientras que una diferencia de dos tantos le permitirá avanzar directamente a los cuartos de final.

En esa instancia, el vencedor de la serie se enfrentará al ganador del cruce entre Cienciano y Botafogo. El equipo peruano llega con una ventaja contundente de 6-1 obtenida en el partido de ida.

El antecedente que obliga a Tigre a remontar

El primer capítulo de la serie terminó con triunfo uruguayo por 1-0 en el estadio José Dellagiovanna. Franco Pizzichillo marcó el único gol del partido a los siete minutos del segundo tiempo.

Ahora, Tigre deberá cambiar el resultado en el Centenario para mantenerse con vida en la competencia internacional.

El conjunto argentino llega al encuentro después de empatar 0-0 con Aldosivi en Mar del Plata. El punto conseguido en el estadio José María Minella le permitió ubicarse octavo en la Zona B del Torneo Clausura, con ocho unidades.

Por su parte, Montevideo City Torque también llega con una victoria en el torneo local. El equipo uruguayo derrotó 1-0 como visitante a Juventud de Las Piedras, con un gol de Gonzalo Montes en el comienzo del partido, y quedó octavo con tres puntos en el inicio del Torneo Clausura uruguayo.

Cómo formarían Tigre y Montevideo City Torque

El partido tendrá como árbitro al ecuatoriano Guillermo Guerrero, mientras que Gabriel González, también de Ecuador, estará a cargo del VAR.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Ezequiel Busquets, Pablo Siles, Diogo Guzmán, Facundo Silvera, Esteban Obregón, Franco Pizzichillo; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.