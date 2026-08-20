Sabores de San Isidro: 10 locales ofrecerán panchos con 20% de descuento

Este jueves 20 de agosto, diez establecimientos gastronómicos de distintas localidades del partido ofrecerán promociones de 18 a 21. La iniciativa forma parte de Sabores de San Isidro, que ya realizó 23 ediciones.

Diez locales gastronómicos de San Isidro ofrecerán este jueves 20 de agosto panchos con un 20% de descuento, en una nueva edición de Sabores de San Isidro. La promoción estará vigente de 18 a 21 y contempla únicamente las compras realizadas de manera presencial.

La propuesta reunirá opciones diferentes en los establecimientos participantes, desde los tradicionales panchos con mostaza hasta alternativas gourmet y de autor, con distintas combinaciones de ingredientes y sabores.

Dónde aprovechar la promoción

Los diez locales adheridos a esta edición están distribuidos en Martínez, San Isidro, Villa Adelina y Boulogne Sur Mer:



Blancanieves: Paunero 2024, Martínez. Instagram: @heladeriablancanievesok

Paunero 2024, Martínez. Instagram: @heladeriablancanievesok

Coquito: Belgrano 92, San Isidro. Instagram: @panchoscoquito

Belgrano 92, San Isidro. Instagram: @panchoscoquito

Crosta: Lamadrid 1710, Villa Adelina. Instagram: @crostaapizza

Lamadrid 1710, Villa Adelina. Instagram: @crostaapizza

Denver Hotdogs: Av. de Mayo 268, Villa Adelina. Instagram: @denver.hotdogs

Av. de Mayo 268, Villa Adelina. Instagram: @denver.hotdogs

Homers Fast Food: Beruti 1785, Martínez.

Beruti 1785, Martínez.

La Escuelita: Av. Juan Segundo Fernández 8, San Isidro.

Av. Juan Segundo Fernández 8, San Isidro.

La Pancha y el Café: Tiscornia 803, San Isidro. Instagram: @lapanchayelcafe

Tiscornia 803, San Isidro. Instagram: @lapanchayelcafe

La Pancheria: Av. de Mayo 1424, Villa Adelina. Instagram: @lapancheriadevillaadelina

Av. de Mayo 1424, Villa Adelina. Instagram: @lapancheriadevillaadelina

La Pocha: Juncal 700, Martínez. Instagram: @lapocha_panchos

Juncal 700, Martínez. Instagram: @lapocha_panchos

Pedro Bar: Avelino Rolón 2220, Boulogne Sur Mer. Instagram: @pedrobar



La promoción comprende las compras realizadas únicamente de forma presencial en cada establecimiento. Antes de concurrir, se recomienda consultar con el local participante el alcance de la oferta y las condiciones específicas, ya sea directamente o a través de sus redes sociales.

Una iniciativa que ya tuvo 23 ediciones

La jornada forma parte de un programa que comenzó en 2024 a partir de la articulación entre el Municipio de San Isidro y el sector privado. Desde entonces se realizaron 23 ediciones dedicadas a distintos productos gastronómicos.

La iniciativa incluyó propuestas vinculadas con pizzas, empanadas, pastas, hamburguesas, locro, asado, milanesas, helados, café y pastelería, entre otras.

Según la información difundida, alrededor de 400 comercios y locales gastronómicos de las distintas localidades del partido participaron de las diferentes ediciones.

Pablo Parola, director general de Producción de San Isidro, destacó el objetivo de la propuesta: “Esta iniciativa pone de relieve el talento y la creatividad de nuestros gastronómicos y, al mismo tiempo, invita a vecinos y visitantes a conocer y acompañar los comercios de cercanía. Buscamos generar más movimiento en los locales y seguir fortaleciendo el consumo local”.

La edición dedicada a los panchos continúa así con el esquema de promociones temáticas que Sabores de San Isidro desarrolla desde 2024 para acompañar al sector gastronómico local.