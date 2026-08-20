San Fernando reconoció a 64 clubes y sociedades de fomento con una ayuda de $4 millones

El Municipio de San Fernando homenajeó a las 64 sociedades de fomento y clubes barriales durante el Día del Fomentista y entregó la primera parte de un subsidio destinado a servicios, refacciones e indumentaria.

Los clubes y sociedades de fomento de San Fernando recibirán durante 2026 un total de $4 millones en asistencia municipal. La primera parte, de $2 millones por institución, fue anunciada durante el acto por el Día del Fomentista, mientras que el segundo tramo será entregado antes de fin de año.

La medida alcanza a las 64 instituciones barriales de la ciudad, que desarrollan actividades deportivas y culturales y tienen una presencia central en la vida cotidiana de los distintos barrios.

El encuentro se realizó en el Teatro Otamendi, donde el intendente Juan Andreotti reconoció el trabajo de los representantes de clubes y sociedades de fomento y puso el foco en el tiempo que vecinos y dirigentes destinan a sostener esas entidades.

“Les agradecemos lo que hacen en este momento tan complicado del mundo. Por la interconexión nos enteramos de todo, pero estamos más alejados que nunca, por los mensajes de odio y bronca en las redes que nos dividen, pero trabajan pensando en el otro, dando de su tiempo que es una de las mejores formas de dar cariño”.

Andreotti también destacó que buena parte de las actividades de estas instituciones están destinadas a niños y niñas. “En su mayoría trabajan para los niños y niñas, y todo lo que podamos hacer por las infancias va a construir una mejor sociedad el día de mañana”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó el papel de los clubes y sociedades de fomento dentro de la comunidad y planteó que el acompañamiento estatal busca sostener una tarea que, según señaló, no podría ser reemplazada por el Estado.

“El Estado no podría pagar nunca a tanta gente que le mete amor y corazón. Por eso, nuestra obligación como Municipio es la de estar junto a ustedes, ayudar y ser parte. Es un deber de toda la comunidad y mi agradecimiento es en nombre de todos los vecinos. Hacen que tengamos una mejor calidad de vida, y que seamos un San Fernando más sano y con más oportunidades”.

Subsidios para servicios, refacciones e indumentaria

La asistencia económica tendrá dos desembolsos de $2 millones por institución. El primero fue anunciado en el marco del homenaje y el segundo será otorgado antes de finalizar el año.

Los fondos podrán utilizarse para afrontar el pago de servicios, realizar refacciones o adquirir indumentaria para los chicos, de acuerdo con las necesidades de cada entidad.

El intendente señaló que el Municipio ya realizó obras en distintos clubes durante los últimos años y anticipó que continuará evaluando nuevas formas de acompañamiento.

“En estos años hemos hecho obras en casi todos los clubes; y este año también estaremos viendo en qué podemos darles una mano para ayudar a renovar. La cosa está muy difícil; aumentaron los servicios, la gente a veces no tiene para ayudar, cuesta más alquilar una canchita o aportar a un evento, por eso hoy les entregamos un subsidio de 2 millones de pesos y antes de fin de año volveremos a entregarles otro, también de 2 millones, para que terminen el año un poquito mejor”.

La secretaria de Educación, Desarrollo Social y Medio Ambiente, Eva Andreotti, también participó del encuentro y destacó el aporte de las instituciones a la comunidad sanfernandina.

“Otro año más junto a los clubes y sociedades de fomento de nuestro distrito, que son un orgullo sanfernandino por su aporte a las vecinas y vecinos. Allí los chicos y chicas hacen deporte, juegan al fútbol o hacen patín. Los clubes cumplen un rol muy importante para San Fernando, por eso desde el Municipio los homenajeamos por su gran labor social, fundamental para cada barrio”.

La funcionaria precisó que el subsidio podrá destinarse a cubrir costos de funcionamiento y necesidades vinculadas con las actividades que desarrollan las instituciones.

“Para que puedan cubrir en estos momentos tan difíciles que están pasando los servicios y costos en general que han aumentado, y que sigan dándole a los chicos lo mejor, entregaremos a cada institución un subsidio en dos partes: una ahora y otra a fin de año, de 2 millones cada una, que podrán destinar a pago de servicios, refacciones o indumentaria para los chicos. Seguimos acompañando a los clubes de barrio desde el Estado municipal porque su función es fundamental para San Fernando”, finalizó.