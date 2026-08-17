Colectivos en el AMBA: los viajes cayeron 19,1% en un año y se perdieron 28 millones de pasajes

Los colectivos del AMBA transportaron 128,1 millones de pasajeros en julio, contra 146,1 millones un año antes. La caída fue más fuerte en las líneas que operan en la provincia de Buenos Aires y durante los fines de semana.

El uso de los colectivos del AMBA cayó 19,1% interanual en julio, con 28 millones de viajes menos que en el mismo mes de 2025. En total, los pasajeros pasaron de 146,1 millones a 128,1 millones, según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

La caída no fue uniforme entre las distintas jurisdicciones. Las líneas que operan exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires registraron el mayor retroceso durante los días hábiles, con una baja del 22,6%. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, la disminución fue del 7,2%.

La diferencia coincide con una evolución distinta de las tarifas. En CABA y PBA los boletos se actualizan mensualmente mediante una fórmula que combina inflación más un 2% adicional, mientras que las líneas dependientes de Nación, que conectan ambas jurisdicciones, tienen actualizaciones más espaciadas.

Cuánto aumentaron las tarifas

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto con tarjeta SUBE registrada pasó de $488,70 a $820,99 en un año, lo que representa un incremento interanual del 67,99%.

En la Provincia de Buenos Aires, el pasaje aumentó 117,31%, de $489,61 a $1.063,98.

En los colectivos de jurisdicción nacional, la tarifa pasó de $451,01 a $742,81, con una suba interanual del 64,69%.

El comportamiento de los pasajeros también mostró diferencias según el día de la semana. La cantidad de viajes cayó 17,3% durante los días hábiles, pero el retroceso fue mucho mayor los fines de semana.

Los domingos concentraron la mayor caída

Los domingos registraron el descenso más pronunciado, con una baja del 35,8%. El promedio diario de pasajeros pasó de 3,18 millones en julio de 2025 a 2,04 millones un año después.

Los sábados, en tanto, la cantidad de viajes se redujo 21,3%.

El relevamiento muestra así una disminución especialmente marcada de los viajes durante los días no laborables, en un escenario en el que los usuarios reducen desplazamientos y priorizan los viajes considerados necesarios.