Argentina vs España: Scaloni confirmó la formación para la final del Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó el equipo que enfrentará a España en la final del Mundial 2026, con Gonzalo Montiel como titular y Lionel Messi al frente del ataque. Luis de la Fuente también ratificó la formación del conjunto español para la definición del título.

La Selección argentina ya tiene definido el equipo con el que buscará conquistar el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la formación titular para enfrentar a España este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde se definirá el nuevo campeón del mundo.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que la defensa tendrá una única novedad respecto de lo que se especulaba en la previa: Gonzalo Montiel será el lateral derecho tras imponerse en la consideración del cuerpo técnico sobre Nahuel Molina. La última línea se completará con Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo también hubo una decisión destacada. Enzo Fernández ocupará el puesto de volante central y Leandro Paredes comenzará el partido en el banco de suplentes. A su lado estarán Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Nicolás González.

La ofensiva estará integrada por Lionel Messi y Julián Álvarez. El capitán argentino disputará una nueva final mundialista con el objetivo de sumar otro título con la camiseta albiceleste, acompañado por un Álvarez que llega tras destacadas actuaciones en la fase decisiva del torneo.

La formación confirmada de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

España también confirmó su equipo para la final

El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente mantendrá la base que utilizó durante gran parte del campeonato para intentar conquistar su segundo título mundial.

En el arco estará Unai Simón, respaldado por una defensa integrada por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella.

En la mitad de la cancha, Rodri Hernández será el eje del equipo, acompañado por Fabián Ruiz y Dani Olmo, mientras que el ataque estará compuesto por Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

La formación confirmada de España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz y Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Con las dos alineaciones confirmadas, Argentina y España quedaron listas para disputar la gran final del Mundial 2026, en un duelo que enfrentará a dos de las selecciones de mejor rendimiento durante el certamen y que definirá al nuevo campeón del mundo.