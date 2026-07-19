El Gobierno decretará un feriado nacional para los festejos de la Selección

El presidente Javier Milei informó que el Gobierno declarará feriado nacional en la fecha que el plantel y el cuerpo técnico de la Selección argentina elijan para celebrar junto a los hinchas el cierre de su participación en el Mundial.

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno nacional declarará feriado nacional el día que los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección argentina elijan para celebrar junto a los hinchas el cierre de su participación en el Mundial.

El mandatario realizó el anuncio a través de su cuenta personal en X, luego de que comenzaran a circular versiones sobre una posible jornada de asueto para recibir al plantel.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Milei en sus redes sociales.

El mensaje del Presidente tras la final

Minutos después de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial, el jefe de Estado también publicó un mensaje de reconocimiento al plantel dirigido por Lionel Scaloni.

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió el Presidente.

La publicación fue compartida por integrantes del Gobierno nacional y dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Lilia Lemoine, quienes también expresaron su respaldo al seleccionado argentino tras el subcampeonato.