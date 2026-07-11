Scaloni definió el equipo de Argentina para un duelo decisivo ante Suiza

La Selección argentina tendrá a Nahuel Molina y Alexis Mac Allister desde el arranque frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, mientras miles de hinchas copan Kansas City en la previa del encuentro.

La Selección argentina ya tiene confirmado el equipo que enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Finalmente, Lionel Scaloni podrá contar desde el inicio con Nahuel Molina y Alexis Mac Allister, quienes eran las principales incógnitas en la formación.

Según se informó, tanto el lateral derecho como el mediocampista estarán desde el arranque en el partido que se disputará en Kansas City, despejando las dudas que existían durante la previa.

De esta manera, la formación de Argentina será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Kansas City se viste de celeste y blanco

En las horas previas al encuentro, Kansas City volvió a convertirse en el punto de reunión de miles de hinchas argentinos que llegaron para acompañar al seleccionado nacional en otro partido decisivo del Mundial.

Como ocurrió durante la consagración en Qatar 2022, los tradicionales banderazos reunieron a simpatizantes llegados desde distintos puntos de Estados Unidos, Canadá y Argentina, que colmaron las inmediaciones del hotel donde se hospeda el plantel.

Familias, grupos de amigos y turistas participaron de la vigilia alentando a la Scaloneta, que buscará ante Suiza un lugar entre los cuatro mejores seleccionados de la Copa del Mundo.