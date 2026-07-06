San Fernando: las cámaras de seguridad frustraron el robo de una camioneta y detuvieron al sospechoso

El sistema de monitoreo del Municipio de San Fernando detectó en tiempo real a un hombre que forzaba una camioneta estacionada. La rápida intervención de las patrullas permitió detenerlo antes de que concretara el robo.

El sistema de monitoreo del Municipio de San Fernando detectó en tiempo real a un hombre que forzaba una camioneta estacionada. La rápida intervención de las patrullas permitió detenerlo antes de que concretara el robo.

Las cámaras de seguridad del Municipio de San Fernando permitieron frustrar el intento de robo de una camioneta durante la madrugada, luego de que los operadores del Centro de Operaciones detectaran en tiempo real a un hombre que forzaba el vehículo estacionado sobre la calle Santa María de Oro. La rápida intervención de una patrulla policial terminó con el sospechoso detenido antes de que pudiera escapar.

De acuerdo con la información oficial, las cámaras registraron cuando el hombre intentó abrir la puerta de la camioneta sin éxito. Minutos después regresó con un destornillador, herramienta con la que logró forzar el acceso e ingresar al vehículo.

Al advertir la maniobra, los operadores del Centro de Monitoreo dieron aviso de inmediato a las patrullas que se encontraban en la zona. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron al sospechoso dentro de la camioneta, lo obligaron a descender y procedieron a reducirlo.

Posteriormente, el hombre fue trasladado detenido a la Comisaría Primera de San Fernando, mientras que el propietario del vehículo fue convocado para realizar la denuncia correspondiente.

La causa quedó a disposición del fiscal de turno, quien ordenó la detención del acusado e inició las actuaciones penales correspondientes.

San Fernando reforzó su sistema de vigilancia

Desde el Municipio destacaron que recientemente incorporaron Inteligencia Artificial al sistema de monitoreo para mejorar la capacidad de detección de hechos delictivos y acelerar la respuesta de los equipos de seguridad.

Según informaron, la infraestructura de seguridad también incluye Patrullas Municipales, Postas Policiales, Botones de Pánico, Tótems Inteligentes, Lectores de Patentes, dos fiscalías descentralizadas y un Centro de Operaciones que monitorea 1.660 cámaras, lo que representa un promedio de una cámara cada 104 habitantes, indicador que la comuna señala como el más alto de la región.

Video de la Detención