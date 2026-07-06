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La Provincia presentó una oferta del 7% para los docentes y reabrirá la paritaria en septiembre

Kicillof propuso una nueva suba para los docentes y sumó medidas contra la violencia en las escuelas
El Gobierno bonaerense propuso un incremento del 7% sobre los salarios de junio, distribuido entre julio y agosto. La oferta también incorpora medidas para fortalecer la prevención y el abordaje de situaciones de violencia contra docentes en las escuelas.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una nueva propuesta salarial a los gremios docentes que contempla un aumento del 7% sobre los salarios de junio, distribuido en un 5% para julio y un 2% adicional para agosto. La oferta será analizada por las organizaciones sindicales, que anticiparon que la pondrán a consideración de sus bases antes de responder oficialmente.


De acuerdo con la información difundida por la administración de Axel Kicillof, la propuesta incluye además el compromiso de reabrir las negociaciones paritarias durante septiembre para volver a evaluar la evolución de los salarios.


Medidas para abordar la violencia contra docentes


Además del aspecto salarial, la reunión avanzó sobre uno de los principales reclamos planteados por los sindicatos: la situación de violencia que enfrentan trabajadores de la educación en las escuelas.


En ese marco, la Provincia propuso incorporar una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los empleados docentes. El objetivo es fortalecer las herramientas de prevención, protección y abordaje de estos episodios.


La iniciativa prevé que los casos considerados graves o complejos sean tratados en una mesa específica dentro de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad, además de reforzar las acciones que corresponden al Estado provincial.


También se anunció la creación de la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", que incluirá materiales gráficos, videos y acciones de difusión para promover la concientización sobre la problemática.


El programa contempla actividades de capacitación, prácticas preventivas y la promoción de acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre las escuelas y las familias.


Funcionarios que participaron de la negociación


Por el Ministerio de Economía participaron el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la directora provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels.


En representación del Ministerio de Trabajo estuvieron la jefa de Gabinete Cecilia Cecchini y el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo.


Por la Dirección General de Cultura y Educación asistieron la subsecretaria de Educación Claudia Bracchi y el subsesecretario de Administración y Recursos Humanos Diego Turkenich.


También participaron la subsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Secretaría General, Verónica Ferraris, y la directora general de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Carmen Sarra.

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