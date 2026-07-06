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Tigre

Tigre entregó mobiliario y realizó obras en dos escuelas provinciales de Troncos del Talar y General Pacheco

Dos escuelas de Tigre recibieron nuevos bancos, sillas y mejoras para estudiantes y docentes.Dos escuelas de Tigre recibieron nuevos bancos, sillas y mejoras para estudiantes y docentes.
La comuna entregó bancos y sillas a la Escuela Primaria N° 4 de Troncos del Talar y a la Escuela Secundaria N° 2 de General Pacheco. Además, realizó mejoras edilicias, incorporó calefactores y ejecutó trabajos de infraestructura para mejorar las condiciones de enseñanza.

El Municipio de Tigre continúa desarrollando su programa de acompañamiento a las escuelas provinciales con nuevas inversiones en infraestructura y equipamiento. En esta oportunidad, entregó mobiliario a la Escuela Primaria N° 4 de Troncos del Talar y a la Escuela Secundaria N° 2 de General Pacheco, donde además se concretaron distintas obras para mejorar las condiciones de funcionamiento.


La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participó de la entrega y destacó el trabajo que el Gobierno local realiza de manera permanente en los establecimientos educativos del distrito.


"Continuamos con nuestro programa de apoyo a las escuelas provinciales, a través del cual realizamos mejoras de infraestructura, trabajos de pintura y distintas refacciones para que las instituciones estén en condiciones y brinden espacios de calidad para los estudiantes y los docentes", afirmó.


Además, agregó: "Creemos que la escuela tiene que ser un lugar cálido, seguro, de encuentro y de aprendizaje para nuestros jóvenes. Por eso, desde el Municipio y junto al intendente Julio Zamora, seguimos acompañando a las instituciones educativas con obras de infraestructura, programas de apoyo, entrega de calefactores y renovación de mobiliario".


En la Escuela Primaria N° 4 de Troncos del Talar, el Municipio entregó 60 bancos y 120 sillas. En ese establecimiento también había realizado previamente la refacción integral de la cocina, como parte de las acciones de mejora edilicia.


Por su parte, la Escuela Secundaria N° 2 de General Pacheco recibió 30 bancos y 60 sillas. Allí también se ejecutaron trabajos de pintura, se entregaron ocho calefactores y se concretó la refacción de la caldera.


La directora de la Escuela Primaria N° 4, Patricia Moyano, valoró el acompañamiento del Municipio y expresó: "Es una inversión en educación muy importante, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Este mobiliario era algo que nuestras infancias necesitaban y la gestión fue muy rápida, así que estamos súper agradecidos. Como siempre, el Municipio de Tigre no solo hace entrega de mobiliario, sino que también está permanentemente gestionando distintas necesidades de infraestructura de las escuelas".


Además de la provisión de mobiliario, el Municipio sostiene un programa de asistencia a establecimientos educativos que contempla renovaciones integrales, obras de infraestructura, tareas de pintura e intervenciones en instalaciones eléctricas para mejorar los espacios destinados a estudiantes y docentes.

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