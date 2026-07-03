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Argentina vs Cabo Verde: Scaloni confirmó la formación para los octavos del Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: Scaloni confirmó la formación para los octavos del Mundial 2026
Lionel Scaloni despejó todas las incógnitas y confirmó el equipo con el que la Selección argentina buscará avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Lionel Messi será titular junto a Lautaro Martínez en el ataque.

La Selección argentina ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. A una hora del inicio del encuentro, el director técnico Lionel Scaloni confirmó el once titular que buscará la clasificación, con Lionel Messi como principal referencia ofensiva.


El arco volverá a estar custodiado por Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que la defensa estará integrada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina.


Las dudas quedaron resueltas


Facundo Medina fue elegido para ocupar el lateral izquierdo por encima de Nicolás Tagliafico, mientras que Cristian Romero regresará a la titularidad tras recuperarse de su lesión.


El mediocampo y el ataque


La mitad de la cancha estará conformada por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.


En ofensiva, Lionel Messi compartirá el ataque con Lautaro Martínez.


Formación confirmada


Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.


DT: Lionel Scaloni.

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