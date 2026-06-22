Fogatas, trekking y maratones: así arranca el invierno en la Provincia de Buenos Aires del 25 de junio al 2 de julio

La Provincia de Buenos Aires despliega entre el 25 de junio y el 2 de julio de 2026 una agenda turística que incluye fiestas populares, competencias deportivas, propuestas gastronómicas y actividades culturales en múltiples municipios como Escobar, La Plata, Tandil, Luján y Mar del Plata.

El inicio del invierno encuentra a la Provincia de Buenos Aires con una agenda turística y cultural distribuida en distintos puntos del territorio, entre el jueves 25 de junio y el jueves 2 de julio de 2026. La programación combina fiestas populares, competencias deportivas, propuestas gastronómicas y actividades culturales que se desarrollan de manera simultánea en municipios del interior y el conurbano.

El calendario incluye desde rituales comunitarios vinculados al fuego hasta maratones, trekking en zonas serranas, ferias productivas y encuentros musicales, consolidando una oferta diversa que apunta a dinamizar el movimiento turístico regional.

Fiestas populares y propuestas culturales

En Escobar (Ingeniero Maschwitz), el sábado 27 desde las 17:00 en el Parque Papa Francisco se realizará la 15º Fogata de San Juan, una propuesta de acceso gratuito que incluye la presentación artística “Invocación de Agni — El fuego que anima”. La actividad propone una reflexión simbólica sobre la renovación y los vínculos comunitarios.

En Chacabuco, el viernes 26 a las 21:00 en el Teatro Italiano se llevará adelante el homenaje al Zorzal Criollo en conmemoración del 91° aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, con múltiples artistas y participación musical, con entrada solidaria a cambio de un alimento no perecedero.

En el plano cultural, Coronel Pringles ofrecerá la charla “Desde las Sierras a los Ríos”, mientras que en Lobos se desarrollará la propuesta “Tradición Viva”, un recorrido guiado por el centro de la ciudad.

En Luján, el sábado 27 a las 20:00 en la Basílica, se presentará el concierto del Árbol Solo 2026 con el Réquiem de Mozart interpretado por el Conjunto Vocal de Cámara de Quilmes y el Coro Municipal Ernesto Storani.

En La Plata, el Pasaje Dardo Rocha será sede de la 2° edición de La Plata Lúdica, convención de juegos de mesa y rol durante el fin de semana.

En Tandil, el Club Ferro recibirá el 3º Tandil Medita, encuentro de yoga, meditación y bienestar con prácticas abiertas y espacios para infancias.

Gastronomía, ferias y encuentros comunitarios

En Baradero, el domingo 28 a las 12:00 en la pulpería El Torito se desarrollará el ciclo de Almuerzos Criollos con música en vivo y gastronomía tradicional.

En General Lavalle, la Feria de Pavón reunirá emprendedores, productores y espectáculos artísticos el domingo 28 de 10:00 a 17:00.

En tanto, Las Flores será sede de la 7° Exposición Nacional del Ave de Raza, del 1 al 4 de julio en la Sociedad Rural.

Deportes y actividades al aire libre

El fin de semana también estará marcado por competencias deportivas en distintos puntos de la provincia.

En Bragado, el domingo 28 se realizará la carrera “15K de Bragado al Mundo 2026”.

En Roque Pérez, la Maratón por el 113° aniversario de la autonomía municipal convocará a corredores en modalidades de 5 y 10 kilómetros.

En Florencio Varela, se correrá la 23º Maratón San Juan Bautista.

En Mar del Plata (General Pueyrredón), el 15K Open Sports recorrerá el paseo costero.

También habrá actividad en Puan, Castelli, Lobos y Saavedra, con duatlón, circuitos MTB y trekking en zonas serranas.

Naturaleza y turismo

En Bahía Blanca, el Campus Palihue será escenario de salidas de avistaje de aves organizadas por el COA Loica Pampeana.

La diversidad de actividades refuerza una agenda provincial que combina naturaleza, cultura y deporte como motores del turismo interno durante la temporada invernal.