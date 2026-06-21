Magario y Nardini recorrieron las obras del Distrito Malvinas y supervisaron el avance del nuevo polo urbano

La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y el intendente Leo Nardini recorrieron las obras del Distrito Malvinas en el Predio Municipal de Malvinas Argentinas, un proyecto que incluye el Teatro Municipal, el Parque de la Laguna y un futuro Polo Gastronómico desarrollado con participación privada.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recibió a la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, en una recorrida por las obras que avanzan en el Predio Municipal donde se desarrolla el proyecto integral Distrito Malvinas, junto al diputado provincial Luis Vivona.

La actividad incluyó la supervisión del avance del Teatro Municipal, el Parque de la Laguna y el futuro Polo Gastronómico, tres espacios que forman parte del plan urbano que busca redefinir el centro del distrito con infraestructura cultural, recreativa y comercial.

Durante la visita, las autoridades recorrieron los distintos frentes de obra y analizaron el estado de ejecución de los proyectos que se desarrollan de manera simultánea dentro del predio.

“Es un sueño que se está haciendo realidad”

En ese marco, la vicegobernadora Verónica Magario destacó el proceso de transformación del distrito y vinculó el desarrollo urbano con otras áreas de gestión local.

“La verdad que es un sueño que se está haciendo realidad. Lo que se nota en Malvinas es el desarrollo, la planificación y el empeño que se le ha puesto. Es impresionante porque además el distrito se destaca por el sistema de salud que ha desarrollado, siendo referencia en la provincia. Ahora, con este proyecto, suma un espacio que será muy importante para que los vecinos disfruten de naturaleza, cultura y vida comunitaria en plena ciudad”, expresó.

Un proyecto urbano con eje cultural y comercial

El Distrito Malvinas contempla la construcción de un Teatro Municipal con 500 butacas, que contará además con un patio al aire libre vinculado al Paseo de la Laguna.

El proyecto incluye también un Polo Gastronómico, impulsado en articulación con el sector privado, que será uno de los puntos centrales del desarrollo urbano.

Desde la administración local se destacó que el esquema de financiamiento combina recursos municipales con inversión privada.

“Administración responsable y planificación”

El intendente Leo Nardini subrayó el modelo de gestión aplicado para avanzar con las obras.

“En un momento donde escasea la obra pública y la situación económica es difícil, haber administrado con responsabilidad fiscal durante estos años nos permite sostener un plan de infraestructura continuado. El Teatro Municipal se construye con recursos del Tesoro Municipal, cuidando lo que los vecinos pagan de impuestos, y también con aportes del sector privado. Esa articulación inteligente garantiza que podamos seguir avanzando con obras de calidad para nuestra comunidad”, señaló.

Etapas y plazos de finalización

“Tenemos proyectado poder culminar por etapas el Teatro Municipal a finales de abril del año que viene y parte del polo gastronómico a finales de septiembre, para que el público lo pueda disfrutar y empezar a vislumbrar todo lo que es y lo que va a ser el desarrollo de este lugar cuando esté terminado”, afirmó.