Jorge Macri apelará la cautelar de Gallardo y ratificó que continuará recuperando propiedades usurpadas

El Gobierno porteño recurrirá la medida cautelar del juez Roberto Gallardo, que impide avanzar con desalojos y tapiados de viviendas ocupadas sin determinadas garantías previas. La gestión de Jorge Macri asegura haber recuperado más de 840 inmuebles desde diciembre de 2023.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apelará la medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo, que prohíbe continuar con desalojos, clausuras materiales y tapiados de viviendas ocupadas cuando existan situaciones de riesgo edilicio sin que previamente se garanticen determinadas condiciones técnicas, sociales y habitacionales.

La administración de Jorge Macri sostiene que desde el inicio de su gestión ya recuperó más de 840 inmuebles tomados y ratificó que mantendrá la política de restitución de propiedades a sus dueños.

El Jefe de Gobierno cuestionó con dureza la resolución judicial y apuntó contra el magistrado y el legislador kirchnerista Alejandro “Pitu” Salvatierra.

"Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada. Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película. Ley y orden", escribió en la red X.

Qué establece la cautelar

La resolución fue emitida por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, quien dispuso que el Gobierno porteño no puede avanzar en determinados procedimientos sobre viviendas ocupadas sin garantizar previamente un piso mínimo de resguardos técnicos, sociales y habitacionales para sus ocupantes.

Según la Ciudad, en los operativos de recuperación intervienen la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio, encargada de certificar los riesgos edilicios, la Red de Atención y el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que abordan la situación social y habitacional de las personas involucradas.

El fallo fue dictado en el marco de la causa "De Morais, Oscar Antonio y otros contra GCBA sobre Amparo - Habitacionales" (Expediente 106128/2026-0).

La acción judicial se originó a partir del tapiado de un inmueble ubicado en la avenida Montes de Oca al 1700, pero luego adquirió carácter colectivo tras la intervención de la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad y de los legisladores kirchneristas Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra.

El antecedente de Villa Mitre

El enfrentamiento entre Jorge Macri y Salvatierra ya había tenido un capítulo previo en abril, durante un operativo en cinco PH del barrio Villa Mitre, ubicados en las calles San Blas 1972 y Andrés Lamas 2097, a pocas cuadras de la cancha de Argentinos Juniors.

Según el Gobierno porteño, las propiedades permanecían usurpadas desde el año 2000. Durante el procedimiento hubo cuatro detenidos y las viviendas fueron restituidas a su propietario.

La toma era encabezada por Diego Molina, quien fue condenado en 2021 por el delito de profanación de cadáver humano tras haberse fotografiado junto al ataúd con los restos de Diego Maradona y difundir imágenes íntimas.

De acuerdo con la Ciudad, aquel operativo representó el desalojo número 700 de la actual gestión y, desde entonces, se recuperaron otras 140 propiedades.

"Aunque les moleste vamos a seguir recuperando propiedades. Ley, orden y propiedad privada", afirmó el Jefe de Gobierno.