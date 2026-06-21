San Fernando entregó 21 viviendas en Virreyes Oeste y completó el barrio del programa Reconstruir con fondos municipales

El Municipio de San Fernando cerró la entrega de un conjunto de viviendas en Virreyes Oeste que había quedado inconcluso tras la paralización del programa nacional “Reconstruir”. Con fondos propios, la gestión local completó el proceso de adjudicación que incluyó sorteos públicos iniciados en 2025 y la entrega final de 21 unidades.

En Virreyes Oeste, el Municipio de San Fernando completó la entrega de las últimas 21 viviendas del programa “Reconstruir”, con lo que se cerró un barrio de 81 unidades habitacionales destinado a familias numerosas.

El proceso fue encabezado por el intendente Juan Andreotti, quien compartió un acto con las familias adjudicatarias. La iniciativa fue reactivada por la gestión local luego de quedar paralizada a nivel nacional, y se terminó de ejecutar con fondos municipales.

El recorrido del proyecto habitacional tuvo varias etapas. En noviembre de 2025 se realizó el primer sorteo público oficial de 46 viviendas disponibles. De ese total, 25 familias cumplieron los requisitos y accedieron a sus unidades, con inicio de ocupación en febrero de 2026.

Posteriormente, las viviendas restantes fueron sorteadas en abril, en un acto con transmisión en vivo. Finalmente, el 17 de junio se concretó la entrega de las 21 unidades restantes, completando el barrio.

El desarrollo se ubica en el área comprendida por las calles Juan Cimino, Maipú, Portugal y Arenales. De las 81 viviendas totales, 35 habían sido adjudicadas en una etapa anterior a familias en situación de riesgo habitacional, mientras que el resto fue incorporado mediante el esquema de sorteos públicos del Municipio.

Durante el acto, Juan Andreotti destacó el valor social de la obra. “Es de las cosas que podemos hacer en comunidad que nos tiene que llenar de alegría; aquello que nos da dignidad, esa seguridad de que podamos dejar algo a nuestros hijos”, expresó.

En otro tramo, remarcó el carácter colectivo del proceso. “Están trabajando todos los vecinos de San Fernando, aportando un granito de arena, para que más vecinos puedan cumplir el sueño de su casa”, señaló.

También sostuvo que el desarrollo social se sostiene en el acuerdo comunitario. “La forma de resolver y de crecer en sociedad es en comunidad, con orden”, afirmó.

Además, anticipó la continuidad del programa habitacional. “En dos meses vamos a sortear las primeras 46 de 92 viviendas reactivadas del programa Casa Propia”, anunció.

Por su parte, Eva Andreotti señaló: “Fue un día muy especial, se han entregado las 21 viviendas restantes que se terminaron con fondos municipales, y más familias pueden tener su hogar. Cada vecino que salió sorteado va pagando por mes su vivienda”.