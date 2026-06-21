San Fernando: Juan Andreotti encabezó la promesa a la Bandera de más de 2.500 alumnos

En el marco del Día de la Bandera, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, encabezó la tradicional ceremonia de promesa de lealtad que reunió a más de 2.500 alumnos de escuelas públicas y privadas.

En el marco del Día de la Bandera, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, encabezó el acto de promesa de lealtad a la Bandera en el que participaron más de 2.500 alumnos y alumnas de cuarto grado de escuelas públicas y privadas del distrito.

La ceremonia se realizó en el Microestadio del Polideportivo N°2 y contó con la presencia de familias, autoridades municipales y representantes del sistema educativo local.

El mensaje de Juan Andreotti a los estudiantes

Durante su discurso, Andreotti destacó el valor de los gestos cotidianos como forma de compromiso con la comunidad. “Honrar a la Bandera está en cuidar a nuestra familia, a las personas, al lugar donde vivimos, a nuestras calles, escuelas y clubes. Honramos a la Bandera cuando somos buenos compañeros, y cuidamos al más débil. No hay mejor manera de honrar a nuestra Bandera que siendo buenas personas. Sigan soñando, sintiendo, creando y sobre todo, creyendo en ustedes mismos”, expresó.

En otro tramo, afirmó: “Todo lo que hagamos hoy para estos chicos, hará que en el futuro seamos una sociedad más feliz y más empática, porque la verdad está en la niñez”.

También remarcó la importancia de la convivencia social: “Honramos a la Bandera cuidando el medio ambiente… les aseguro que no hay mejor manera de honrar a la Bandera que siendo buenas personas”.

La mirada del Municipio

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, definió la jornada como una de las más significativas del calendario local. “Fue una Promesa a la Bandera muy emotiva”, señaló.

El acto forma parte de las ceremonias educativas tradicionales de San Fernando, donde cada año miles de estudiantes realizan la promesa de lealtad a la Bandera Argentina.