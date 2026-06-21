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Tigre

Tigre reconoció a bomberos voluntarios en el Día Nacional y reforzó el apoyo a los cuarteles del distrito

Bomberos voluntarios de Tigre fueron reconocidos por su labor en un acto encabezado por Julio ZamoraBomberos voluntarios de Tigre fueron reconocidos por su labor en un acto encabezado por Julio Zamora
En el Día Nacional del Bombero Voluntario, Tigre realizó un reconocimiento a integrantes de los cuarteles del distrito en el SUM del Honorable Concejo Deliberante. El acto, encabezado por Julio Zamora, puso en foco el trabajo cotidiano de quienes integran el sistema de emergencias y su rol en la protección de la comunidad.

El reconocimiento a los bomberos voluntarios en Tigre volvió a poner en primer plano una de las estructuras más sensibles del sistema de respuesta ante emergencias del distrito. En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, el Municipio reunió a integrantes de distintos cuarteles locales para rendir homenaje a su labor cotidiana.


El encuentro se realizó en el SUM del Honorable Concejo Deliberante y convocó a representantes de los cuarteles de General Pacheco, Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro. Allí se destacó el rol que cumplen dentro del esquema de seguridad y asistencia a la comunidad.


En ese contexto, el intendente Julio Zamora planteó la importancia de sostener el acompañamiento institucional hacia el sistema de bomberos voluntarios del distrito.


“Como todos los años organizamos esta reunión para destacar el valor que significa para una comunidad tener los distintos cuarteles en cada una de las ciudades más importantes de Tigre. Desde el Municipio, a pesar del contexto económico que transitamos, mantenemos firme esta alianza estratégica para que este servicio siga manteniendo los estándares de calidad”, afirmó.


Más allá del acto formal, la jornada incluyó un intercambio directo entre autoridades y bomberos, donde se reconoció la trayectoria y el compromiso individual de distintos integrantes de los cuarteles locales.


La secretaria de Educación, Gisela Zamora, también participó del reconocimiento y subrayó el perfil comunitario de la tarea.


“Junto al intendente Julio Zamora realizamos un reconocimiento a hombres y mujeres que tienen un gran corazón y prestan un servicio a la comunidad. Agradecemos a estos vecinos, que tienen también sus empleos y se hacen un tiempo para el destacamento. Es importante que el Municipio pueda llevar adelante este agasajo y ponemos en valor la solidaridad de quienes forman parte de la fuerza de bomberos voluntarios”, expresó.


Entre los reconocidos estuvo el bombero voluntario de Benavídez Juan Bordón, quien valoró la distinción recibida.  “Fuimos reconocidos por el sacrificio que hacemos día a día en nuestro cuartel. Gracias al Municipio por el agasajo. Me siento muy contento y emocionado por esta mención dedicada a mi trayectoria. El intendente Julio Zamora nos visita frecuentemente, por eso lo vemos muy seguido”, señaló.

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