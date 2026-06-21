El Sistema de Emergencias Tigre recibió capacitación en RCP y protocolos de atención prehospitalaria

Agentes del Sistema de Emergencias Tigre (SET) participaron de una capacitación en el Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó, donde se actualizaron protocolos de atención en primeros auxilios, RCP y manejo de pacientes politraumatizados para fortalecer la respuesta sanitaria en el distrito.

El Sistema de Emergencias Tigre (SET) llevó adelante una capacitación destinada a su personal en el Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó, con el objetivo de actualizar protocolos de intervención y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en el distrito.

La actividad estuvo dirigida a agentes del sistema de emergencias y contó con la participación de personal médico y no médico, que trabajó sobre la actualización de criterios vinculados a la atención prehospitalaria.

Durante la jornada se abordaron tres ejes centrales: primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y accionar ante pacientes politraumatizados, con el objetivo de unificar procedimientos y optimizar la respuesta ante casos críticos.

Desde el sistema sanitario local también se destacó que el Municipio desarrolla talleres de RCP y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA) en el marco del programa “Tigre Cuida tu Corazón”, orientado a la formación comunitaria en maniobras de asistencia básica.

El Sistema de Emergencias Tigre cuenta con ambulancias destinadas a la atención de urgencias dentro del territorio, mientras que sus operadores telefónicos reciben aproximadamente 130 mil llamadas anuales.