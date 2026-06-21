El Festival Cultura Retro convirtió al Boulevard Sáenz Peña de Tigre en un paseo de antigüedades y arte

El Festival Cultura Retro se realizó en el Boulevard Sáenz Peña de Tigre, donde vecinos, turistas y expositores participaron de una jornada con más de 30 puestos de antigüedades, arte, diseño y gastronomía al aire libre.

El Festival Cultura Retro se desarrolló en el Boulevard Sáenz Peña de Tigre, donde vecinos, vecinas y turistas participaron de una jornada al aire libre con propuestas culturales, gastronómicas y de antigüedades.

La actividad reunió a más de 30 puestos entre stands de antigüedades y gastronomía, además de la presencia de anticuarios, diseñadores, artistas, escritores y músicos que formaron parte de la propuesta impulsada en el espacio público del distrito.

Durante el encuentro, el público pudo recorrer diferentes espacios con objetos de colección y piezas de distintas décadas. Entre la oferta se destacaron muebles de los años 50 a los 80, ropa de época, vajilla y cámaras fotográficas, entre otros artículos.

El Municipio de Tigre acompañó la iniciativa con un stand de información turística, donde los asistentes pudieron consultar propuestas locales y recibir orientación sobre actividades disponibles en el distrito.

El festival tuvo como escenario el Boulevard Sáenz Peña, un paseo que se consolida como punto de encuentro de la vida cultural y gastronómica de la ciudad, con una oferta que combina lo antiguo y lo contemporáneo en un mismo espacio.