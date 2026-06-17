Autopistas del Sol construye un puente definitivo en Panamericana tras la caída de la pasarela en el ramal Campana

Autopistas del Sol inició la construcción de un puente de hormigón definitivo en el kilómetro 49,5 del ramal Campana de la Autopista Panamericana, luego de que una pasarela peatonal fuera destruida por un camión el 23 de mayo. La obra reemplaza la alternativa tubular inicial y prevé cortes parciales y desvíos durante los trabajos, que finalizarían a fines de julio.

La empresa Autopistas del Sol puso en marcha la construcción de un puente de hormigón definitivo en el kilómetro 49,5 del ramal Campana de la Autopista Panamericana, donde el pasado 23 de mayo una pasarela peatonal fue destruida tras el impacto de un camión.

La decisión se adoptó luego de los análisis técnicos realizados con participación del secretario de Planificación e Infraestructura del Municipio de Escobar, Diego Benítez, y significó el descarte de la alternativa inicial, que contemplaba una pasarela tubular.

Según se informó, el argumento central para avanzar con la estructura de hormigón es que su instalación demandará tiempos y operativos de tránsito similares a los previstos para una solución provisoria, lo que permitió redefinir el proyecto hacia una obra de carácter definitivo.

En ese marco, la concesionaria ya comenzó con los primeros trabajos y prevé finalizar la obra hacia fines de julio.

Las vigas que conformarán el nuevo puente tendrán 18 metros de longitud y un peso aproximado de 20 toneladas cada una. Debido a estas dimensiones, el traslado y montaje requieren una planificación operativa especial con el uso de grúas y maniobras de alta complejidad.

Para avanzar con la instalación, se implementarán desvíos, reducciones de calzada y cortes parciales en horarios no pico, principalmente durante la noche, con el objetivo de minimizar el impacto sobre el tránsito en la traza de la Panamericana.

Los cronogramas de intervención serán informados con antelación a través de las redes sociales de la Municipalidad de Escobar, de la propia empresa concesionaria y mediante los carteles informativos instalados a lo largo de la autopista.