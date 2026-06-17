General Pacheco: detuvieron a dos delincuentes por el robo de una bicicleta y uno tenía pedido de captura

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre permitieron seguir a dos sospechosos que habían robado una bicicleta en la vía pública. Tras una persecución y un operativo conjunto con la Policía bonaerense, ambos fueron detenidos y se comprobó que uno tenía un pedido de captura vigente por un hecho ocurrido en San Isidro.

Dos hombres fueron detenidos en General Pacheco luego de robar una bicicleta en la vía pública y uno de ellos tenía un pedido de captura activo por un delito cometido en San Isidro. La bicicleta fue recuperada tras una persecución en la que intervinieron agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho comenzó cuando un vecino denunció el robo de su bicicleta mediante un llamado a la central de monitoreo del municipio. A partir del alerta, los operadores realizaron el seguimiento de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad y dieron aviso al móvil más cercano.

Los delincuentes intentaron escapar, lo que derivó en una persecución coordinada entre el personal del COT y la Policía bonaerense.

Uno de los sospechosos fue interceptado en el cruce de las calles O'Higgins y Bolívar, mientras que el segundo continuó la fuga en dirección al barrio La Paloma, aunque finalmente también fue detenido.

Tras las aprehensiones, las autoridades comprobaron que uno de los detenidos registraba un pedido de captura activo por un delito ocurrido en San Isidro. Ambos quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la comisaría correspondiente.